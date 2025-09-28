В Петербурге во время драки на Невском проспекте пострадали иностранцы
В Петербурге в драке пострадали три гражданина одной из ближневосточных стран
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Драка произошла в воскресенье на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, в результате в больницу попали три гражданина одного из ближневосточных государств, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В воскресенье в полицию Центрального района поступило сообщение о драке на Невском проспекте, 53.
«
"Прибывшими на место происшествия нарядами патрульно-постовой службы полиции установлено, что в инциденте пострадали трое граждан одного из государств Ближнего Востока. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи и доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
По подозрению в причастности к инциденту правоохранители оперативно задержали двух жителей Петербурга 31 года и 36 лет. По предварительным данным, они травмировали иностранцев "во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений".
Пока на задержанных составлены административные протоколы по первой части статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУ МВД.
Хоккеист избил клюшкой человека на дороге в Москве
24 сентября, 12:38