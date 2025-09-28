https://ria.ru/20250928/draka-2044919113.html

В Петербурге во время драки на Невском проспекте пострадали иностранцы

В Петербурге во время драки на Невском проспекте пострадали иностранцы - РИА Новости, 28.09.2025

В Петербурге во время драки на Невском проспекте пострадали иностранцы

Драка произошла в воскресенье на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, в результате в больницу попали три гражданина одного из... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T14:34:00+03:00

2025-09-28T14:34:00+03:00

2025-09-28T14:34:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

ближний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Драка произошла в воскресенье на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, в результате в больницу попали три гражданина одного из ближневосточных государств, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. В воскресенье в полицию Центрального района поступило сообщение о драке на Невском проспекте, 53. "Прибывшими на место происшествия нарядами патрульно-постовой службы полиции установлено, что в инциденте пострадали трое граждан одного из государств Ближнего Востока. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи и доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.По подозрению в причастности к инциденту правоохранители оперативно задержали двух жителей Петербурга 31 года и 36 лет. По предварительным данным, они травмировали иностранцев "во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений". Пока на задержанных составлены административные протоколы по первой части статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУ МВД.

https://rsport.ria.ru/20250924/mash-2043987097.html

санкт-петербург

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, ближний восток