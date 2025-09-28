Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге во время драки на Невском проспекте пострадали иностранцы - РИА Новости, 28.09.2025
14:34 28.09.2025
В Петербурге во время драки на Невском проспекте пострадали иностранцы
В Петербурге во время драки на Невском проспекте пострадали иностранцы - РИА Новости, 28.09.2025
В Петербурге во время драки на Невском проспекте пострадали иностранцы
Драка произошла в воскресенье на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, в результате в больницу попали три гражданина одного из... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:34:00+03:00
2025-09-28T14:34:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
ближний восток
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Драка произошла в воскресенье на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, в результате в больницу попали три гражданина одного из ближневосточных государств, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. В воскресенье в полицию Центрального района поступило сообщение о драке на Невском проспекте, 53. &quot;Прибывшими на место происшествия нарядами патрульно-постовой службы полиции установлено, что в инциденте пострадали трое граждан одного из государств Ближнего Востока. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи и доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии&quot;, - говорится в сообщении.По подозрению в причастности к инциденту правоохранители оперативно задержали двух жителей Петербурга 31 года и 36 лет. По предварительным данным, они травмировали иностранцев "во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений". Пока на задержанных составлены административные протоколы по первой части статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУ МВД.
санкт-петербург
россия
ближний восток
В Петербурге во время драки на Невском проспекте пострадали иностранцы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Драка произошла в воскресенье на Невском проспекте в историческом центре Санкт-Петербурга, в результате в больницу попали три гражданина одного из ближневосточных государств, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В воскресенье в полицию Центрального района поступило сообщение о драке на Невском проспекте, 53.
"Прибывшими на место происшествия нарядами патрульно-постовой службы полиции установлено, что в инциденте пострадали трое граждан одного из государств Ближнего Востока. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи и доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

По подозрению в причастности к инциденту правоохранители оперативно задержали двух жителей Петербурга 31 года и 36 лет. По предварительным данным, они травмировали иностранцев "во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений".
Пока на задержанных составлены административные протоколы по первой части статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУ МВД.
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияБлижний Восток
 
 
