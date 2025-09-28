https://ria.ru/20250928/dagestan-2044905882.html
В Дагестане восстановили транспортное сообщение с 19 селами
В Дагестане восстановили транспортное сообщение с 19 селами - РИА Новости, 28.09.2025
В Дагестане восстановили транспортное сообщение с 19 селами
Транспортное сообщение в Чародинском районе Дагестана, где 19 населенных пунктов оказались отрезаны после схода селевых масс, восстановлено, сообщили в... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T13:34:00+03:00
2025-09-28T13:34:00+03:00
2025-09-28T13:34:00+03:00
происшествия
чародинский район
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747049631_0:56:1281:776_1920x0_80_0_0_594d6e6ef3ba0b2019ad58fdc54e4ace.jpg
МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Транспортное сообщение в Чародинском районе Дагестана, где 19 населенных пунктов оказались отрезаны после схода селевых масс, восстановлено, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. В субботу в Чародинском районе из-за дождей селевой поток сошел на автодорогу "Цуриб - Арчиб" вблизи села Магар. Без транспортного сообщения оставались 19 населенных пунктов. "Дорожное сообщение в Чародинском районе восстановлено. В 9.40 (мск - ред.) проезд открыт на автодороге местного значения "Цуриб - Арчиб" вблизи села Магар", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250518/dagestan-2017718281.html
чародинский район
республика дагестан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747049631_4:0:1140:852_1920x0_80_0_0_c6963fddb55ed044802ac051b120f333.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чародинский район, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чародинский район, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане восстановили транспортное сообщение с 19 селами
В Дагестане восстановили транспортное сообщение после схода селевых масс