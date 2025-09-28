https://ria.ru/20250928/dagestan-2044905882.html

В Дагестане восстановили транспортное сообщение с 19 селами

В Дагестане восстановили транспортное сообщение с 19 селами - РИА Новости, 28.09.2025

В Дагестане восстановили транспортное сообщение с 19 селами

Транспортное сообщение в Чародинском районе Дагестана, где 19 населенных пунктов оказались отрезаны после схода селевых масс, восстановлено, сообщили в... РИА Новости, 28.09.2025

МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Транспортное сообщение в Чародинском районе Дагестана, где 19 населенных пунктов оказались отрезаны после схода селевых масс, восстановлено, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. В субботу в Чародинском районе из-за дождей селевой поток сошел на автодорогу "Цуриб - Арчиб" вблизи села Магар. Без транспортного сообщения оставались 19 населенных пунктов. "Дорожное сообщение в Чародинском районе восстановлено. В 9.40 (мск - ред.) проезд открыт на автодороге местного значения "Цуриб - Арчиб" вблизи села Магар", – говорится в сообщении.

