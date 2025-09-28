Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане восстановили транспортное сообщение с 19 селами
13:34 28.09.2025
В Дагестане восстановили транспортное сообщение с 19 селами
В Дагестане восстановили транспортное сообщение с 19 селами - РИА Новости, 28.09.2025
В Дагестане восстановили транспортное сообщение с 19 селами
МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Транспортное сообщение в Чародинском районе Дагестана, где 19 населенных пунктов оказались отрезаны после схода селевых масс, восстановлено, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. В субботу в Чародинском районе из-за дождей селевой поток сошел на автодорогу "Цуриб - Арчиб" вблизи села Магар. Без транспортного сообщения оставались 19 населенных пунктов. "Дорожное сообщение в Чародинском районе восстановлено. В 9.40 (мск - ред.) проезд открыт на автодороге местного значения "Цуриб - Арчиб" вблизи села Магар", – говорится в сообщении.
В Дагестане восстановили транспортное сообщение с 19 селами

В Дагестане восстановили транспортное сообщение после схода селевых масс

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоследствия схода селевого потока в Карадахской теснине в Дагестане
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Последствия схода селевого потока в Карадахской теснине в Дагестане. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 28 сен - РИА Новости. Транспортное сообщение в Чародинском районе Дагестана, где 19 населенных пунктов оказались отрезаны после схода селевых масс, восстановлено, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
В субботу в Чародинском районе из-за дождей селевой поток сошел на автодорогу "Цуриб - Арчиб" вблизи села Магар. Без транспортного сообщения оставались 19 населенных пунктов.
"Дорожное сообщение в Чародинском районе восстановлено. В 9.40 (мск - ред.) проезд открыт на автодороге местного значения "Цуриб - Арчиб" вблизи села Магар", – говорится в сообщении.
Старинный мост, построенный в XV веке в Дахадаевском районе Дагестана, после частичного разрушения - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В Дагестане частично обрушился мост, построенный в XV веке
18 мая, 19:22
 
