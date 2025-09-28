https://ria.ru/20250928/chp-2044994258.html

В Ленобласти арестовали шесть человек по делу о суррогатном алкоголе

В Ленобласти арестовали шесть человек по делу о суррогатном алкоголе

В Ленобласти арестовали шесть человек по делу о суррогатном алкоголе

Шесть человек заключены под стражу по делу о суррогатном алкоголе в Ленинградской области, сообщает СК России. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Шесть человек заключены под стражу по делу о суррогатном алкоголе в Ленинградской области, сообщает СК России. Ранее объединенная пресс-служба судов Ленобласти сообщала, что всего пять человек заключены под стражу в воскресенье по делу о суррогатном алкоголе. "Следователи СК России продолжают работу по уголовному делу о гибели людей в результате употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области... В отношении шестерых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствие также будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу еще трем фигурантам", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в настоящее время следователи СУ СК России по Ленинградской области совместно с сотрудниками полиции продолжают проведение следственно-оперативных мероприятий, проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты канистры со спиртосодержащей жидкостью. В пятницу прокуратура региона сообщала, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по которому задержали двоих подозреваемых. Им было предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель нескольких человек. Позднее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании третьего подозреваемого. В региональном главке прокуратуры добавили, что восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах области, было изъято более 1 тысячи литров суррогата. Волк в субботу также сообщала, что полиция в Ленинградской области задержала еще пятерых предполагаемых распространителей подпольного спиртного, от которого погибли несколько человек.

