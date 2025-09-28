Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области арестовали пять человек по делу о суррогате - РИА Новости, 28.09.2025
18:03 28.09.2025
В Ленинградской области арестовали пять человек по делу о суррогате
В Ленинградской области арестовали пять человек по делу о суррогате - РИА Новости, 28.09.2025
В Ленинградской области арестовали пять человек по делу о суррогате
Всего пять человек заключены под стражу в воскресенье по делу о суррогатном алкоголе в Ленинградской области, от которого погибли люди, сообщает объединенная... РИА Новости, 28.09.2025
происшествия
ленинградская область
россия
сланцы
ирина волк
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Всего пять человек заключены под стражу в воскресенье по делу о суррогатном алкоголе в Ленинградской области, от которого погибли люди, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. &quot;Суды Ленинградской области завершили рассмотрение ходатайств следственных органов об избрании меры пресечения, обвиняемым по уголовному делу о закупке и продаже суррогатного алкоголя на территории Ленинградской области&quot;, - говорится в сообщении.Так, Волосовский районный суд Ленинградской области удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения двум обвиняемым в виде заключения под стражу на два месяца. Также Кингисеппский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения обвиняемой в виде заключение под стражу на два месяца. Ранее сообщалось о заключении еще двух фигурантов в Сланцах и Волосове. В пятницу прокуратура региона сообщала, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по которому задержали двоих подозреваемых. Им было предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель нескольких человек. Позднее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании третьего подозреваемого. В региональном главке прокуратуры добавили, что восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах области, было изъято более 1 тысячи литров суррогата. Волк в субботу также сообщала, что полиция в Ленинградской области задержала еще пятерых предполагаемых распространителей подпольного спиртного, от которого погибли несколько человек.
ленинградская область
россия
сланцы
происшествия, ленинградская область, россия, сланцы, ирина волк, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Сланцы, Ирина Волк, Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
В Ленинградской области арестовали пять человек по делу о суррогате

В Ленобласти арестовали пять человек по делу об отравлении суррогатным алкоголем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Всего пять человек заключены под стражу в воскресенье по делу о суррогатном алкоголе в Ленинградской области, от которого погибли люди, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Суды Ленинградской области завершили рассмотрение ходатайств следственных органов об избрании меры пресечения, обвиняемым по уголовному делу о закупке и продаже суррогатного алкоголя на территории Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Так, Волосовский районный суд Ленинградской области удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения двум обвиняемым в виде заключения под стражу на два месяца. Также Кингисеппский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения обвиняемой в виде заключение под стражу на два месяца.
Ранее сообщалось о заключении еще двух фигурантов в Сланцах и Волосове.
В пятницу прокуратура региона сообщала, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по которому задержали двоих подозреваемых. Им было предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель нескольких человек.
Позднее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании третьего подозреваемого. В региональном главке прокуратуры добавили, что восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах области, было изъято более 1 тысячи литров суррогата.
Волк в субботу также сообщала, что полиция в Ленинградской области задержала еще пятерых предполагаемых распространителей подпольного спиртного, от которого погибли несколько человек.
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияСланцыИрина ВолкОтравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
 
 
