В Ленинградской области арестовали пять человек по делу о суррогате

В Ленинградской области арестовали пять человек по делу о суррогате

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Всего пять человек заключены под стражу в воскресенье по делу о суррогатном алкоголе в Ленинградской области, от которого погибли люди, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Суды Ленинградской области завершили рассмотрение ходатайств следственных органов об избрании меры пресечения, обвиняемым по уголовному делу о закупке и продаже суррогатного алкоголя на территории Ленинградской области", - говорится в сообщении.Так, Волосовский районный суд Ленинградской области удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения двум обвиняемым в виде заключения под стражу на два месяца. Также Кингисеппский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения обвиняемой в виде заключение под стражу на два месяца. Ранее сообщалось о заключении еще двух фигурантов в Сланцах и Волосове. В пятницу прокуратура региона сообщала, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по которому задержали двоих подозреваемых. Им было предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель нескольких человек. Позднее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании третьего подозреваемого. В региональном главке прокуратуры добавили, что восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах области, было изъято более 1 тысячи литров суррогата. Волк в субботу также сообщала, что полиция в Ленинградской области задержала еще пятерых предполагаемых распространителей подпольного спиртного, от которого погибли несколько человек.

