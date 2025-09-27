В Milliyet узнали, почему у Трампа на встрече с Эрдоганом был значок F-22
АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Значок истребителя F-22 на лацкане пиджака президента США Дональда Трампа во время переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Овальном кабинете не имел политического подтекста и отражал личные предпочтения президента, сообщает турецкая проправительственная газета Milliyet.
Лидеры США и Турции обсудили в четверг на встрече в Белом доме вопросы энергетики, торговли и региональные проблемы. СМИ обратили внимание на значок с самолетом, считавшимся F-35, на фоне обсуждения поставок американских истребителей: одного из ключевых вопросов встречи. Соцсети активно обсуждали эмблему, предполагая политический смысл, однако вскоре выяснилось, что это изображение дорогостоящего F-22, который Соединенные Штаты не поставляют другим странам.
"Как известно, значок с изображением самолета на лацкане Трампа стал предметом обсуждения в социальных сетях еще во время пресс-конференции. Те, кто сравнивал самолет с F-35, утверждали, что это было сделано специально", - говорится в сообщении издания.
Вскоре выяснилось, что значок принадлежит очень дорогому истребителю F-22, который США никому не продают, отмечает газета.
"Мне подарили значки всех самолетов, этот понравился мне больше всего", - рассказал делегации Трамп, слова которого приводит издание.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но республика на это не пошла. В наказание Соединенные Штаты исключили страну из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввели санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с государством, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.