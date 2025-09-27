Стала известна повестка предстоящего заседания Евразийского межправсовета
Повестка заседания Евразийского межправсовета в Минске включает 18 вопросов
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Повестка заседания Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 29-30 сентября в Минске, включает 18 вопросов, сообщила пресс-служба министерства экономики Белоруссии.
Повестка была утверждена на заседании Совета ЕЭК, прошедшего накануне под председательством вице-премьера Натальи Петкевич в режиме видеоконференции.
"Было рассмотрено 29 вопросов в сферах технического регулирования, стандартизации и по другим направлениям. Детально обсуждены вопросы реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Утверждена повестка дня заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоится 29-30 сентября 2025 года в Минске. В нее включено 18 вопросов в области финансовой поддержки в промышленности и АПК, развитии интегрированной информационной системы, транспортной инфраструктуры и ряд других", - сообщила пресс-служба.
Советом ЕЭК принято распоряжение о проведении пилотного проекта по применению навигационных пломб в отношении отдельных видов лесоматериалов, перемещаемых по территории России в целях их вывоза на территорию Казахстана или Кыргызстана без обязательного оснащения автомобильных транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации с подключением к системе ГЛОНАСС.
Утвержден план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной системы в 2026 году, говорится в сообщении.
Совет ЕЭК одобрил решение Высшего Евразийского экономического совета "Об общих принципах и подходах к определению ответственности за нарушение требований и процедур в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер".