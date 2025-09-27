https://ria.ru/20250927/zasedanie-2044775586.html

Стала известна повестка предстоящего заседания Евразийского межправсовета

Стала известна повестка предстоящего заседания Евразийского межправсовета - РИА Новости, 27.09.2025

Стала известна повестка предстоящего заседания Евразийского межправсовета

Повестка заседания Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 29-30 сентября в Минске, включает 18 вопросов, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T13:09:00+03:00

2025-09-27T13:09:00+03:00

2025-09-27T13:09:00+03:00

минск

евразийская экономическая комиссия

белоруссия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925038516_0:1:3187:1794_1920x0_80_0_0_5e25a8b3aa8dd1a589a2109387a8e69d.jpg

МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Повестка заседания Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 29-30 сентября в Минске, включает 18 вопросов, сообщила пресс-служба министерства экономики Белоруссии. Повестка была утверждена на заседании Совета ЕЭК, прошедшего накануне под председательством вице-премьера Натальи Петкевич в режиме видеоконференции. "Было рассмотрено 29 вопросов в сферах технического регулирования, стандартизации и по другим направлениям. Детально обсуждены вопросы реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Утверждена повестка дня заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоится 29-30 сентября 2025 года в Минске. В нее включено 18 вопросов в области финансовой поддержки в промышленности и АПК, развитии интегрированной информационной системы, транспортной инфраструктуры и ряд других", - сообщила пресс-служба. Советом ЕЭК принято распоряжение о проведении пилотного проекта по применению навигационных пломб в отношении отдельных видов лесоматериалов, перемещаемых по территории России в целях их вывоза на территорию Казахстана или Кыргызстана без обязательного оснащения автомобильных транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации с подключением к системе ГЛОНАСС. Утвержден план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной системы в 2026 году, говорится в сообщении. Совет ЕЭК одобрил решение Высшего Евразийского экономического совета "Об общих принципах и подходах к определению ответственности за нарушение требований и процедур в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер".

https://ria.ru/20250927/zasedanie-2044752592.html

https://ria.ru/20250925/kallas-2044410166.html

минск

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, евразийская экономическая комиссия, белоруссия, россия