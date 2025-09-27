Рейтинг@Mail.ru
Кириенко оценил участие молодежи в игре "Зарница 2.0" - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/zarnitsa-2044774254.html
Кириенко оценил участие молодежи в игре "Зарница 2.0"
Кириенко оценил участие молодежи в игре "Зарница 2.0" - РИА Новости, 27.09.2025
Кириенко оценил участие молодежи в игре "Зарница 2.0"
Участие молодежи во всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0" показывает, насколько для самих молодых людей это важно, считает первый заместитель... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T12:49:00+03:00
2025-09-27T12:49:00+03:00
россия
волгоградская область
сергей кириенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_be76dd1f2a56c7b0ec5a1baa8dbbcaa3.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Участие молодежи во всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0" показывает, насколько для самих молодых людей это важно, считает первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Финал игры состоялся 21 сентября в Волгоградской области, торжественная церемония награждения победителей прошла на следующий день на Мамаевом Кургане у монумента "Родина-мать зовёт!". "Видно, насколько для ребят это важно, вот насколько для них это важно… За это не ставят оценок. Нет экзамена по "Зарнице" выпускного в школе. Нет ЕГЭ по "Зарнице". Это не добавляет баллов к поступлению в ВУЗы", - сказал Кириенко телеведущему Владимиру Соловьеву в программе "Наши. Военкоры" в эфире телеканала "Россия 1". Он напомнил, что в отборе в военно-патриотическую игру принимали участие более 3 миллионов молодых людей. "Зарница 2.0" — это современная интерпретация советской военно-спортивной игры "Зарница". В отличие от классической версии, она сочетает в себе элементы тактических тренингов, командных соревнований и современных технологий. Главная цель игры — развитие командного духа, лидерских качеств, навыков стратегического мышления и физической выносливости у участников. Кроме того, "Зарница 2.0" способствует формированию у молодёжи чувства ответственности, взаимопомощи и патриотизма, а также знакомит с историей и традициями страны через игровые ситуации.
https://ria.ru/20250921/zarnitsa-2043373311.html
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_ce5ce15d595d03a3661b925b335bdf9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, волгоградская область, сергей кириенко
Россия, Волгоградская область, Сергей Кириенко
Кириенко оценил участие молодежи в игре "Зарница 2.0"

Кириенко: для молодежи важно участие в патриотической игре "Зарница 2.0"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Участие молодежи во всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0" показывает, насколько для самих молодых людей это важно, считает первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Финал игры состоялся 21 сентября в Волгоградской области, торжественная церемония награждения победителей прошла на следующий день на Мамаевом Кургане у монумента "Родина-мать зовёт!".
"Видно, насколько для ребят это важно, вот насколько для них это важно… За это не ставят оценок. Нет экзамена по "Зарнице" выпускного в школе. Нет ЕГЭ по "Зарнице". Это не добавляет баллов к поступлению в ВУЗы", - сказал Кириенко телеведущему Владимиру Соловьеву в программе "Наши. Военкоры" в эфире телеканала "Россия 1".
Он напомнил, что в отборе в военно-патриотическую игру принимали участие более 3 миллионов молодых людей.
"Зарница 2.0" — это современная интерпретация советской военно-спортивной игры "Зарница". В отличие от классической версии, она сочетает в себе элементы тактических тренингов, командных соревнований и современных технологий. Главная цель игры — развитие командного духа, лидерских качеств, навыков стратегического мышления и физической выносливости у участников. Кроме того, "Зарница 2.0" способствует формированию у молодёжи чувства ответственности, взаимопомощи и патриотизма, а также знакомит с историей и традициями страны через игровые ситуации.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
"Зарница 2.0" стала намного масштабней, заявил Кириенко
21 сентября, 18:06
 
РоссияВолгоградская областьСергей Кириенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала