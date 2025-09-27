https://ria.ru/20250927/zarnitsa-2044774254.html

Кириенко оценил участие молодежи в игре "Зарница 2.0"

Кириенко оценил участие молодежи в игре "Зарница 2.0" - РИА Новости, 27.09.2025

Кириенко оценил участие молодежи в игре "Зарница 2.0"

Участие молодежи во всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0" показывает, насколько для самих молодых людей это важно, считает первый заместитель... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T12:49:00+03:00

2025-09-27T12:49:00+03:00

2025-09-27T12:49:00+03:00

россия

волгоградская область

сергей кириенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_be76dd1f2a56c7b0ec5a1baa8dbbcaa3.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Участие молодежи во всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0" показывает, насколько для самих молодых людей это важно, считает первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Финал игры состоялся 21 сентября в Волгоградской области, торжественная церемония награждения победителей прошла на следующий день на Мамаевом Кургане у монумента "Родина-мать зовёт!". "Видно, насколько для ребят это важно, вот насколько для них это важно… За это не ставят оценок. Нет экзамена по "Зарнице" выпускного в школе. Нет ЕГЭ по "Зарнице". Это не добавляет баллов к поступлению в ВУЗы", - сказал Кириенко телеведущему Владимиру Соловьеву в программе "Наши. Военкоры" в эфире телеканала "Россия 1". Он напомнил, что в отборе в военно-патриотическую игру принимали участие более 3 миллионов молодых людей. "Зарница 2.0" — это современная интерпретация советской военно-спортивной игры "Зарница". В отличие от классической версии, она сочетает в себе элементы тактических тренингов, командных соревнований и современных технологий. Главная цель игры — развитие командного духа, лидерских качеств, навыков стратегического мышления и физической выносливости у участников. Кроме того, "Зарница 2.0" способствует формированию у молодёжи чувства ответственности, взаимопомощи и патриотизма, а также знакомит с историей и традициями страны через игровые ситуации.

https://ria.ru/20250921/zarnitsa-2043373311.html

россия

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, волгоградская область, сергей кириенко