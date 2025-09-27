Рэпер Xzibit назвал приезд в Москву подарком
Xzibit назвал возможность выступить в Москве подарком для артиста
Американский рэпер, актер и телеведущий Xzibit выступает на фестивале "Уличный драйв" в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Американский исполнитель Xzibit рассказал, что его друзья и коллеги спокойно восприняли новость о том, что он едет в Москву, назвав возможность посетить российскую столицу подарком.
Xzibit дал пресс-конференцию, посвященную его сольным концертам 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.
"Мои друзья больше не удивляются, куда я еду. Я был по всему миру, хип-хоп спас мою жизнь, он привел меня в такие места, которые я не мог себе и представить. Иметь возможность приехать в Москву - это подарок", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как отреагировали его друзья и коллеги на то, что он едет в Москву.
По славам артиста, возможность приехать в любую точку мира, тем более выступить там - это привилегия.
"Приехать сюда и представить свое искусство людям со всего мира, которым нравится то, что я делаю: будь то телевизионное шоу или музыка - это привилегия. Это искусство. А быть оцененным по достоинству - это благословение", - добавил Xzibit.
На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
