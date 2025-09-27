Рэпер Xzibit хочет открыть автобизнес в России
Американский исполнитель Xzibit заявил, что хотел бы открыть автобизнес в России
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Американский исполнитель Xzibit сообщил, что был бы не против открыть автобизнес в России, где, по его мнению, очень развита культура автомобилей.
Xzibit дал пресс-конференцию, посвященную его сольным концертам 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.
"Я был бы не против приехать сюда, потому что автокультура очень сильна в России. Я думаю, что приехать сюда и открыть здесь какой-то автобизнес - это неплохая идея", - сказал исполнитель журналистам.
На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с исполнителями Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
