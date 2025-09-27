https://ria.ru/20250927/xzibit-2044820520.html

Рэпер Xzibit хочет открыть автобизнес в России

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Американский исполнитель Xzibit сообщил, что был бы не против открыть автобизнес в России, где, по его мнению, очень развита культура автомобилей. Xzibit дал пресс-конференцию, посвященную его сольным концертам 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. "Я был бы не против приехать сюда, потому что автокультура очень сильна в России. Я думаю, что приехать сюда и открыть здесь какой-то автобизнес - это неплохая идея", - сказал исполнитель журналистам. На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с исполнителями Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.

