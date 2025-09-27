Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган и Трамп обсудили совместные шаги по Украине - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 27.09.2025 (обновлено: 22:07 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/tramp-2044833339.html
Эрдоган и Трамп обсудили совместные шаги по Украине
Эрдоган и Трамп обсудили совместные шаги по Украине - РИА Новости, 27.09.2025
Эрдоган и Трамп обсудили совместные шаги по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили возможные совместные шаги по урегулированию на... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T22:04:00+03:00
2025-09-27T22:07:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
вашингтон (штат)
турция
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044409559_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f60f5d586381882e1d67dedc39f2bcb9.jpg
АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили возможные совместные шаги по урегулированию на Украине, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.Встреча лидеров состоялась в четверг в Вашингтоне."В ходе переговоров было обсуждено то, какие шаги мы можем предпринять для урегулирования конфликта (на Украине - ред.)", - заявил Фидан на пресс-конференции в Нью-Йорке в субботу, его заявления транслирует пресс-служба министерства
https://ria.ru/20250927/ukraina-2044830387.html
украина
вашингтон (штат)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044409559_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d6f0819eb3d18568edca8da9c20026c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вашингтон (штат), турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вашингтон (штат), Турция, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан
Эрдоган и Трамп обсудили совместные шаги по Украине

Эрдоган и Трамп обсудили на встрече в Белом доме совместные шаги по Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили возможные совместные шаги по урегулированию на Украине, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Встреча лидеров состоялась в четверг в Вашингтоне.
"В ходе переговоров было обсуждено то, какие шаги мы можем предпринять для урегулирования конфликта (на Украине - ред.)", - заявил Фидан на пресс-конференции в Нью-Йорке в субботу, его заявления транслирует пресс-служба министерства
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Глава МИД Белоруссии рассказал о пути к прекращению конфликта на Украине
Вчера, 21:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВашингтон (штат)ТурцияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала