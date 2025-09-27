https://ria.ru/20250927/tramp-2044833339.html

Эрдоган и Трамп обсудили совместные шаги по Украине

Эрдоган и Трамп обсудили совместные шаги по Украине - РИА Новости, 27.09.2025

АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили возможные совместные шаги по урегулированию на Украине, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.Встреча лидеров состоялась в четверг в Вашингтоне."В ходе переговоров было обсуждено то, какие шаги мы можем предпринять для урегулирования конфликта (на Украине - ред.)", - заявил Фидан на пресс-конференции в Нью-Йорке в субботу, его заявления транслирует пресс-служба министерства

