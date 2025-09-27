https://ria.ru/20250927/tramp-2044833339.html
Эрдоган и Трамп обсудили совместные шаги по Украине
2025-09-27T22:04:00+03:00
2025-09-27T22:04:00+03:00
2025-09-27T22:07:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
вашингтон (штат)
турция
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Белом доме обсудили возможные совместные шаги по урегулированию на Украине, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.Встреча лидеров состоялась в четверг в Вашингтоне."В ходе переговоров было обсуждено то, какие шаги мы можем предпринять для урегулирования конфликта (на Украине - ред.)", - заявил Фидан на пресс-конференции в Нью-Йорке в субботу, его заявления транслирует пресс-служба министерства
украина
вашингтон (штат)
турция
2025
