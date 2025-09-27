Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 27.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 27.09.2025 (обновлено: 13:33 27.09.2025)
ВС России освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило в субботу Министерство обороны. РИА Новости, 27.09.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
днепропетровская область
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило в субботу Министерство обороны."Подразделения группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенный пункт Дерилово Донецкой Народной Республики... Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Степовое Днепропетровской области... Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Майское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.Группировка "Запад" уничтожила шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 230 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и 18 автомобилей. Бойцы группировки поразили личный состав и технику трех украинских механизированных, штурмовой бригад и бригады теробороны в районах Боровской Андреевки, Петровки, Колодезного в Харьковской области и Дробышево, Новоселовки и Ямполя в ДНР.Также ВСУ потеряли в зоне действия российкой группировки "Восток" 285 военных, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 155-мм американскую гаубицу М198."Южная" группировка в том числе уничтожила шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов и материальных средств.
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило в субботу Министерство обороны.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Запад" освободили Дерилово в ДНР
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили Майское в ДНР
© ИнфографикаПодразделения группировки "Восток" освободили Степовое в Днепропетровской области
"Подразделения группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенный пункт Дерилово Донецкой Народной Республики... Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Степовое Днепропетровской области... Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Майское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Группировка "Запад" уничтожила шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 230 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и 18 автомобилей. Бойцы группировки поразили личный состав и технику трех украинских механизированных, штурмовой бригад и бригады теробороны в районах Боровской Андреевки, Петровки, Колодезного в Харьковской области и Дробышево, Новоселовки и Ямполя в ДНР.
Также ВСУ потеряли в зоне действия российкой группировки "Восток" 285 военных, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 155-мм американскую гаубицу М198.
"Южная" группировка в том числе уничтожила шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов и материальных средств.
Многокилометровая линия обороны ВСУ вблизи Купянска - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Операторы БПЛА показали линию обороны ВСУ вблизи Купянска
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаДнепропетровская область
 
 
