ВС России освободили три населенных пункта в зоне СВО

ВС России освободили три населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило в субботу Министерство обороны."Подразделения группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенный пункт Дерилово Донецкой Народной Республики... Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Степовое Днепропетровской области... Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Майское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.Группировка "Запад" уничтожила шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 230 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и 18 автомобилей. Бойцы группировки поразили личный состав и технику трех украинских механизированных, штурмовой бригад и бригады теробороны в районах Боровской Андреевки, Петровки, Колодезного в Харьковской области и Дробышево, Новоселовки и Ямполя в ДНР.Также ВСУ потеряли в зоне действия российкой группировки "Восток" 285 военных, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 155-мм американскую гаубицу М198."Южная" группировка в том числе уничтожила шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов и материальных средств.

