Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области прокуратура устанавливает источник суррогата - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 27.09.2025 (обновлено: 10:22 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/surrogat-2044757619.html
В Ленинградской области прокуратура устанавливает источник суррогата
В Ленинградской области прокуратура устанавливает источник суррогата - РИА Новости, 27.09.2025
В Ленинградской области прокуратура устанавливает источник суррогата
Правоохранительные органы устанавливают источник поступления в Ленобласть суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди, изъято более тысячи литров... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T10:06:00+03:00
2025-09-27T10:22:00+03:00
ленинградская область
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
происшествия
волосовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044521273_0:245:1280:965_1920x0_80_0_0_c12f5b1dae10b3b38dc3dcb85aa5cc49.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают источник поступления в Ленобласть суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди, изъято более тысячи литров суррогата, сообщает пресс-служба прокуратуры региона."При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведён ряд обысков, задержаны восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, изъято его более 1 тысячи литров, устанавливается источник его поступления в регион, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250926/lenoblast-2044619986.html
ленинградская область
волосовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044521273_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6ba1ec525014f92e2f97c8a92c3d06a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области, происшествия, волосовский район
Ленинградская область, Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области, Происшествия, Волосовский район
В Ленинградской области прокуратура устанавливает источник суррогата

В Ленинградской области прокуратура устанавливает источник суррогатного алкоголя

© Фото : прокуратура Ленинградской областиФото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области
Фото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фото : прокуратура Ленинградской области
Фото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают источник поступления в Ленобласть суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди, изъято более тысячи литров суррогата, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«
"При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведён ряд обысков, задержаны восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, изъято его более 1 тысячи литров, устанавливается источник его поступления в регион, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Емкости и принадлежности для производства алкоголя, обнаруженные на чердаке частного дома после проверки по факту смертельного отравления нескольких жителей Сланцевского района Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Юрист рассказал, что грозит продавцам суррогатного алкоголя
Вчера, 16:20
 
Ленинградская областьОтравление суррогатным алкоголем в Ленинградской областиПроисшествияВолосовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала