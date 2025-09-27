https://ria.ru/20250927/surrogat-2044757619.html

В Ленинградской области прокуратура устанавливает источник суррогата

В Ленинградской области прокуратура устанавливает источник суррогата - РИА Новости, 27.09.2025

В Ленинградской области прокуратура устанавливает источник суррогата

Правоохранительные органы устанавливают источник поступления в Ленобласть суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди, изъято более тысячи литров... РИА Новости, 27.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают источник поступления в Ленобласть суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди, изъято более тысячи литров суррогата, сообщает пресс-служба прокуратуры региона."При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведён ряд обысков, задержаны восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, изъято его более 1 тысячи литров, устанавливается источник его поступления в регион, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

