В Ленинградской области прокуратура устанавливает источник суррогата
В Ленинградской области прокуратура устанавливает источник суррогата
2025-09-27T10:06:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают источник поступления в Ленобласть суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди, изъято более тысячи литров суррогата, сообщает пресс-служба прокуратуры региона."При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведён ряд обысков, задержаны восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, изъято его более 1 тысячи литров, устанавливается источник его поступления в регион, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
