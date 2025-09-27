В Ленинградской области шесть человек умерли, отравившись спиртным

https://ria.ru/20250927/spirt-2044763047.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Шесть человек умерли после отравления метиловым спиртом в Волосовском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба управления СК по региону."По данным следствия, 26 сентября <...> поступила информация о том, что при судебно-медицинском исследовании тел шести погибших, доставленных с территории Волосовского района в период с 10 по 17 сентября, установлено высокое и/или смертельное содержание метилового спирта", — заявили в ведомстве.Задержаны трое мужчин, подозреваемых в распространении спиртосодержащей продукции. В ближайшее время им предъявят обвинение. Следствие просит заключить их под стражу.Накануне прокуратура сообщила о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области. По данным местной администрации, только за сентябрь умерли 19 человек, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.Всего задержаны как минимум восемь человек. Двоим подозреваемым уже предъявили обвинения. При обысках у них изъяли более тысячи литров суррогатного алкоголя.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Суррогатный алкоголь в Ленинградской области
В полиции рассказали подробности истории с отравлением суррогатным алкоголем в Ленобласти. Так, задержан житель деревни Гостицы. Он покупал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам. 24 и 25 сентября в полицию из медицинских организаций и от жителей деревни поступили сообщения об отравлениях. После употребления суррогатного алкоголя семь человек скончались и трое госпитализированы. В жилищах каждого из них были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя.
Задержана также жительница соседней деревни – знакомая пенсионера, у которой он и приобретал спирт. Видео публикует прокуратура Ленобласти.
