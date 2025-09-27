Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области шесть человек умерли, отравившись спиртным - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 27.09.2025 (обновлено: 13:23 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/spirt-2044763047.html
В Ленинградской области шесть человек умерли, отравившись спиртным
В Ленинградской области шесть человек умерли, отравившись спиртным - РИА Новости, 27.09.2025
В Ленинградской области шесть человек умерли, отравившись спиртным
Шесть человек умерли после отравления метиловым спиртом в Волосовском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба управления СК по региону. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T11:21:00+03:00
2025-09-27T13:23:00+03:00
происшествия
волосовский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
сланцевский район
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Шесть человек умерли после отравления метиловым спиртом в Волосовском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба управления СК по региону."По данным следствия, 26 сентября &lt;...&gt; поступила информация о том, что при судебно-медицинском исследовании тел шести погибших, доставленных с территории Волосовского района в период с 10 по 17 сентября, установлено высокое и/или смертельное содержание метилового спирта", — заявили в ведомстве.Задержаны трое мужчин, подозреваемых в распространении спиртосодержащей продукции. В ближайшее время им предъявят обвинение. Следствие просит заключить их под стражу.Накануне прокуратура сообщила о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области. По данным местной администрации, только за сентябрь умерли 19 человек, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.Всего задержаны как минимум восемь человек. Двоим подозреваемым уже предъявили обвинения. При обысках у них изъяли более тысячи литров суррогатного алкоголя.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
https://ria.ru/20250926/lenoblast-2044619986.html
https://ria.ru/20250926/lenoblast-2044571856.html
волосовский район
ленинградская область
россия
сланцевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Суррогатный алкоголь в Ленинградской области
В полиции рассказали подробности истории с отравлением суррогатным алкоголем в Ленобласти. Так, задержан житель деревни Гостицы. Он покупал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам. 24 и 25 сентября в полицию из медицинских организаций и от жителей деревни поступили сообщения об отравлениях. После употребления суррогатного алкоголя семь человек скончались и трое госпитализированы. В жилищах каждого из них были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя. Задержана также жительница соседней деревни – знакомая пенсионера, у которой он и приобретал спирт. Видео публикует прокуратура Ленобласти. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-27T11:21
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волосовский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, сланцевский район, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
Происшествия, Волосовский район, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Сланцевский район, Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
В Ленинградской области шесть человек умерли, отравившись спиртным

В Волосовском районе Ленобласти 6 человек умерли от отравления метиловым спиртом

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Шесть человек умерли после отравления метиловым спиртом в Волосовском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
"По данным следствия, 26 сентября <...> поступила информация о том, что при судебно-медицинском исследовании тел шести погибших, доставленных с территории Волосовского района в период с 10 по 17 сентября, установлено высокое и/или смертельное содержание метилового спирта", — заявили в ведомстве.
Емкости и принадлежности для производства алкоголя, обнаруженные на чердаке частного дома после проверки по факту смертельного отравления нескольких жителей Сланцевского района Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Юрист рассказал, что грозит продавцам суррогатного алкоголя
Вчера, 16:20
Задержаны трое мужчин, подозреваемых в распространении спиртосодержащей продукции. В ближайшее время им предъявят обвинение. Следствие просит заключить их под стражу.
Накануне прокуратура сообщила о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области. По данным местной администрации, только за сентябрь умерли 19 человек, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.
Всего задержаны как минимум восемь человек. Двоим подозреваемым уже предъявили обвинения. При обысках у них изъяли более тысячи литров суррогатного алкоголя.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Фото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Задержанный по делу об отравлении алкоголем был осужден ранее
Вчера, 14:18
 
ПроисшествияВолосовский районЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСланцевский районОтравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала