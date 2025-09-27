https://ria.ru/20250927/solntse-2044774856.html
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заметное оживление наблюдается на Солнце с конца пятницы, за последние пять часов зарегистрированы две сильные вспышки класса M, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "На Солнце с конца вчерашнего дня наблюдается заметное оживление. За последние пять часов зарегистрированы две сильные вспышки M класса, классифицированных, правда, по нижней границе, а также несколько событий более низкого уровня "С". Нельзя сказать, что всплеск активности уже поражает воображение, но, учитывая, что предшествующие пару дней Солнце в основном рисовало прямые линии, разница бросается в глаза", - говорится в сообщении. Ученые добавили, что наблюдения с высоким разрешением показывают довольно сильную динамику в центре и на восточном крае солнечного диска. Судя по всему, и там, и там синхронно происходит выброс дополнительной энергии в корону из расположенного ниже конвективного слоя. Пока всплеск активности рассматривается как локальный, то есть как краткосрочная реакция на разовые выбросы энергии. В то же время характер наблюдающихся процессов, в том числе синхронизация между активными центрами на краю и в центре диска, не вполне укладывается в этот сценарий. Можно разглядеть и признаки глобального системного роста. Как всегда в таких случаях, надо будет наблюдать за динамикой в ближайшие одни-двое суток, подчеркнули в Лаборатории солнечной астрономии.
Вспышки на Солнце класса M
Заметное оживление наблюдается на Солнце, за последние 5 часов зарегистрированы 2 сильные вспышки класса M, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Нельзя сказать, что всплеск активности уже поражает воображение, но, учитывая, что предшествующие пару дней Солнце в основном рисовало прямые линии, разница бросается в глаза.
На Солнце произошли две сильные вспышки класса M