Рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Американский исполнитель Xzibit сообщил, что даст сольные концерты 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге, отметив, что это будут большие шоу."Сегодня мы приехали для участия в фестивале "Уличный драйв". Мы вернемся в декабре. Я только что выпустил альбом Kingmaker - и я очень рад. У нас есть хорошая команда, с которой мы собираемся вернуться. Это прекрасный момент! Мы будем в Москве и Санкт-Петербурге. Мы собираемся приехать всей командой, это будет большое шоу", - сказал он журналистам.Как уточнили РИА Новости организаторы, концерт в Москве пройдет на площадке VK Stadium, в Петербурге - в клубе "А2".Xzibit представит российской публике треки из нового альбома Kingmaker, в который вошли совместные композиции с Dr.Dre, Ice Cube, Busta Rhymes, Redman, B-Real и Ty Dolla $ign.На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" с 2004 по 2007 годы.

