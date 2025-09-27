Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане 19 населенных пунктов остались без транспортного сообщения - РИА Новости, 27.09.2025
17:04 27.09.2025
В Дагестане 19 населенных пунктов остались без транспортного сообщения
2025-09-27T17:04:00+03:00
2025-09-27T17:04:00+03:00
происшествия
чародинский район
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Девятнадцать населенных пунктов в Чародинском районе Дагестана остались без транспортного сообщения из-за схода селевых масс, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "От ЕДДС Чародинского района поступила информация, что в результате прошедших дождей сошел селевой поток на автодорогу местного значения "Цуриб - Арчиб" вблизи села Магар. Без дорожного сообщения остаются 19 населенных пунктов… Движение автотранспорта временно закрыто", – говорится в сообщении. Отмечается, что объездной дороги нет, при необходимости есть возможность пройти пешком, а также проехать на мотоциклах и на лошадях. К работам по расчистке приступить пока не удается из-за продолжающегося схода селевой массы, добавили в ведомстве.
чародинский район
республика дагестан
россия
происшествия, чародинский район, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чародинский район, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Фото : МО "сельсовет Магарский"Село Магар в Дагестане
© Фото : МО "сельсовет Магарский"
Село Магар в Дагестане. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Девятнадцать населенных пунктов в Чародинском районе Дагестана остались без транспортного сообщения из-за схода селевых масс, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
"От ЕДДС Чародинского района поступила информация, что в результате прошедших дождей сошел селевой поток на автодорогу местного значения "Цуриб - Арчиб" вблизи села Магар. Без дорожного сообщения остаются 19 населенных пунктов… Движение автотранспорта временно закрыто", – говорится в сообщении.
Отмечается, что объездной дороги нет, при необходимости есть возможность пройти пешком, а также проехать на мотоциклах и на лошадях.
К работам по расчистке приступить пока не удается из-за продолжающегося схода селевой массы, добавили в ведомстве.
Сотрудники МЧС
В Дагестане обвал скалы оставил без дорожного сообщения 53 села
14 мая, 09:04
 
ПроисшествияЧародинский районРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
