В Дагестане 19 населенных пунктов остались без транспортного сообщения
В Дагестане 19 населенных пунктов остались без транспортного сообщения - РИА Новости, 27.09.2025
В Дагестане 19 населенных пунктов остались без транспортного сообщения
Девятнадцать населенных пунктов в Чародинском районе Дагестана остались без транспортного сообщения из-за схода селевых масс, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 27.09.2025
МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Девятнадцать населенных пунктов в Чародинском районе Дагестана остались без транспортного сообщения из-за схода селевых масс, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "От ЕДДС Чародинского района поступила информация, что в результате прошедших дождей сошел селевой поток на автодорогу местного значения "Цуриб - Арчиб" вблизи села Магар. Без дорожного сообщения остаются 19 населенных пунктов… Движение автотранспорта временно закрыто", – говорится в сообщении. Отмечается, что объездной дороги нет, при необходимости есть возможность пройти пешком, а также проехать на мотоциклах и на лошадях. К работам по расчистке приступить пока не удается из-за продолжающегося схода селевой массы, добавили в ведомстве.
В Дагестане 19 населенных пунктов остались без транспортного сообщения
