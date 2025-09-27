https://ria.ru/20250927/rossiya-2044799282.html

В Дагестане 19 населенных пунктов остались без транспортного сообщения

Девятнадцать населенных пунктов в Чародинском районе Дагестана остались без транспортного сообщения из-за схода селевых масс, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T17:04:00+03:00

2025-09-27T17:04:00+03:00

2025-09-27T17:04:00+03:00

происшествия

чародинский район

республика дагестан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044798646_0:118:1200:793_1920x0_80_0_0_74a155678816823f038b3be7ba3ed3ba.jpg

МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Девятнадцать населенных пунктов в Чародинском районе Дагестана остались без транспортного сообщения из-за схода селевых масс, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "От ЕДДС Чародинского района поступила информация, что в результате прошедших дождей сошел селевой поток на автодорогу местного значения "Цуриб - Арчиб" вблизи села Магар. Без дорожного сообщения остаются 19 населенных пунктов… Движение автотранспорта временно закрыто", – говорится в сообщении. Отмечается, что объездной дороги нет, при необходимости есть возможность пройти пешком, а также проехать на мотоциклах и на лошадях. К работам по расчистке приступить пока не удается из-за продолжающегося схода селевой массы, добавили в ведомстве.

