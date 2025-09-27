Россия передаст Казахстану двух амурских тигров
Россия планирует передать Казахстану двух тигров для восстановления вида
УССУРИЙСК, 27 сен - РИА Новости. Россия планирует в следующем году передать две особи амурского тигра Казахстану в рамках программы восстановления популяции вида, сообщил журналистам министр юстиции России, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко.
"Сейчас действительно есть проект восстановления популяции туранского тигра в Казахстане. Мы тоже подключены к нему. Я надеюсь, что мы окажем помощь нашим друзьям в Казахстане. В принципе, на следующий год у нас планы передать две особи, которые будут выпущены на территории Казахстана, для того, чтобы уже начать мониторинг", - сказал Чуйченко во время посещения Музея уссурийской тайги в Приморье.
Он отметил, что это могут быть конфликтные особи после реабилитации.
"Мы сегодня открыли первую очередь центра реабилитации и реинтродукции. Как раз там будут содержаться в том числе конфликтные особи, которые будут уже, когда пройдут подготовку, выпущены в другие места ареала обитания.. Именно из этих особей будет формироваться группировка, которая будет обитать на территории Казахстана", - добавил Чуйченко.
