Кириенко назвал "Росатом" абсолютным мировым лидером в атомной отрасли
Ядерные технологии
 
18:16 27.09.2025
Кириенко назвал "Росатом" абсолютным мировым лидером в атомной отрасли
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" стала абсолютным мировым лидером в атомной отрасли, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Росатом" - абсолютный мировой лидер на сегодня, бесспорно это признают все наши коллеги в мире. Более 80% всех сооружаемых в третьих странах атомных реакторов – это сегодня "Росатом". Абсолютно первое место по количеству одновременно сооружаемых реакторов: 30 атомных блоков сооружает сегодня "Росатом" в России и за пределами Российской Федерации. Абсолютное мировое первенство", - сказал Кириенко журналистам в ходе просветительского марафона "Знание. Первые" общества "Знание". Он подчеркнул, что на "Мировую атомную неделю" в Москву приехали представители 118 стран. Международной марафон "Знание. Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
© РИА Новости / Александр АстафьевСергей Кириенко
© РИА Новости / Александр Астафьев
Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" стала абсолютным мировым лидером в атомной отрасли, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Росатом" - абсолютный мировой лидер на сегодня, бесспорно это признают все наши коллеги в мире. Более 80% всех сооружаемых в третьих странах атомных реакторов – это сегодня "Росатом". Абсолютно первое место по количеству одновременно сооружаемых реакторов: 30 атомных блоков сооружает сегодня "Росатом" в России и за пределами Российской Федерации. Абсолютное мировое первенство", - сказал Кириенко журналистам в ходе просветительского марафона "Знание. Первые" общества "Знание".
Он подчеркнул, что на "Мировую атомную неделю" в Москву приехали представители 118 стран.
Международной марафон "Знание. Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
В МАГАТЭ рассказали о революционных российских атомных разработках
Ядерные технологииРоссияМоскваСергей КириенкоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
