Кириенко назвал "Росатом" абсолютным мировым лидером в атомной отрасли

2025-09-27T18:16:00+03:00
2025-09-27T18:16:00+03:00
2025-09-27T18:16:00+03:00
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" стала абсолютным мировым лидером в атомной отрасли, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Росатом" - абсолютный мировой лидер на сегодня, бесспорно это признают все наши коллеги в мире. Более 80% всех сооружаемых в третьих странах атомных реакторов – это сегодня "Росатом". Абсолютно первое место по количеству одновременно сооружаемых реакторов: 30 атомных блоков сооружает сегодня "Росатом" в России и за пределами Российской Федерации. Абсолютное мировое первенство", - сказал Кириенко журналистам в ходе просветительского марафона "Знание. Первые" общества "Знание". Он подчеркнул, что на "Мировую атомную неделю" в Москву приехали представители 118 стран. Международной марафон "Знание. Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
