18:06 27.09.2025
Эксперт рассказал о сроках перерождения в буддизме
Эксперт рассказал о сроках перерождения в буддизме
ЭЛИСТА, 26 сен - РИА Новости. Перерождение в буддизме обычно занимает 40-90 дней, в зависимости от традиции, рассказал РИА Новости президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов. Семь буддистских монахов погибли накануне в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке. Среди них был монах из Москвы Сергей Веркашанский. Он может быть кремирован в монастыре, который он посещал, как иностранец, рассказал РИА Новости знакомый с ситуацией шри-ланкийский монах Бханте Сееха. "Обычно перерождение по разным традициям происходит на 40-й или на 90-й день, в этот период. Не обязательно в той точке, где человек погиб или умер, и не обязательно в той точке, где он родился. Перерождение может состояться в любом месте. Если рассматривать более глубоко, то, чем более совершенствовался человек, тем ближе к святой земле он перерождается. Идеал - это переродиться в месте, где проповедовал Будда, например. Но в реальности перерождение может быть где угодно, о чем, собственно, и гласит буддийская теория", - рассказал РИА Новости Маслов, комментируя в связи с этим буддийские представления о перерождении. Срок похорон при этом зависит от конкретных региональных традиций, добавил он.
Эксперт рассказал о сроках перерождения в буддизме

Востоковед Маслов: перерождение в буддизме обычно занимает 40-90 дней

ЭЛИСТА, 26 сен - РИА Новости. Перерождение в буддизме обычно занимает 40-90 дней, в зависимости от традиции, рассказал РИА Новости президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов.
Семь буддистских монахов погибли накануне в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке. Среди них был монах из Москвы Сергей Веркашанский. Он может быть кремирован в монастыре, который он посещал, как иностранец, рассказал РИА Новости знакомый с ситуацией шри-ланкийский монах Бханте Сееха.
"Обычно перерождение по разным традициям происходит на 40-й или на 90-й день, в этот период. Не обязательно в той точке, где человек погиб или умер, и не обязательно в той точке, где он родился. Перерождение может состояться в любом месте. Если рассматривать более глубоко, то, чем более совершенствовался человек, тем ближе к святой земле он перерождается. Идеал - это переродиться в месте, где проповедовал Будда, например. Но в реальности перерождение может быть где угодно, о чем, собственно, и гласит буддийская теория", - рассказал РИА Новости Маслов, комментируя в связи с этим буддийские представления о перерождении.
Срок похорон при этом зависит от конкретных региональных традиций, добавил он.
