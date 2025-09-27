https://ria.ru/20250927/religiya-2044804590.html
Эксперт рассказал о сроках перерождения в буддизме
Эксперт рассказал о сроках перерождения в буддизме - РИА Новости, 27.09.2025
Эксперт рассказал о сроках перерождения в буддизме
Перерождение в буддизме обычно занимает 40-90 дней, в зависимости от традиции, рассказал РИА Новости президент Фонда содействия буддийскому образованию и... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T18:06:00+03:00
2025-09-27T18:06:00+03:00
2025-09-27T18:06:00+03:00
религия
шри-ланка
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571022074_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_4e99a374f3227c739e839bbaa4094a40.jpg
ЭЛИСТА, 26 сен - РИА Новости. Перерождение в буддизме обычно занимает 40-90 дней, в зависимости от традиции, рассказал РИА Новости президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов. Семь буддистских монахов погибли накануне в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке. Среди них был монах из Москвы Сергей Веркашанский. Он может быть кремирован в монастыре, который он посещал, как иностранец, рассказал РИА Новости знакомый с ситуацией шри-ланкийский монах Бханте Сееха. "Обычно перерождение по разным традициям происходит на 40-й или на 90-й день, в этот период. Не обязательно в той точке, где человек погиб или умер, и не обязательно в той точке, где он родился. Перерождение может состояться в любом месте. Если рассматривать более глубоко, то, чем более совершенствовался человек, тем ближе к святой земле он перерождается. Идеал - это переродиться в месте, где проповедовал Будда, например. Но в реальности перерождение может быть где угодно, о чем, собственно, и гласит буддийская теория", - рассказал РИА Новости Маслов, комментируя в связи с этим буддийские представления о перерождении. Срок похорон при этом зависит от конкретных региональных традиций, добавил он.
https://ria.ru/20250822/monakh-2036998697.html
шри-ланка
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571022074_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_d5dc9dffd520dc1fc81cc293b21cac1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шри-ланка, москва, в мире
Религия, Шри-Ланка, Москва, В мире
Эксперт рассказал о сроках перерождения в буддизме
Востоковед Маслов: перерождение в буддизме обычно занимает 40-90 дней
ЭЛИСТА, 26 сен - РИА Новости. Перерождение в буддизме обычно занимает 40-90 дней, в зависимости от традиции, рассказал РИА Новости президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов.
Семь буддистских монахов погибли накануне в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке
. Среди них был монах из Москвы
Сергей Веркашанский. Он может быть кремирован в монастыре, который он посещал, как иностранец, рассказал РИА Новости знакомый с ситуацией шри-ланкийский монах Бханте Сееха.
"Обычно перерождение по разным традициям происходит на 40-й или на 90-й день, в этот период. Не обязательно в той точке, где человек погиб или умер, и не обязательно в той точке, где он родился. Перерождение может состояться в любом месте. Если рассматривать более глубоко, то, чем более совершенствовался человек, тем ближе к святой земле он перерождается. Идеал - это переродиться в месте, где проповедовал Будда, например. Но в реальности перерождение может быть где угодно, о чем, собственно, и гласит буддийская теория", - рассказал РИА Новости Маслов, комментируя в связи с этим буддийские представления о перерождении.
Срок похорон при этом зависит от конкретных региональных традиций, добавил он.