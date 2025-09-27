https://ria.ru/20250927/religiya-2044804590.html

Эксперт рассказал о сроках перерождения в буддизме

Эксперт рассказал о сроках перерождения в буддизме - РИА Новости, 27.09.2025

Эксперт рассказал о сроках перерождения в буддизме

Перерождение в буддизме обычно занимает 40-90 дней, в зависимости от традиции, рассказал РИА Новости президент Фонда содействия буддийскому образованию и... РИА Новости, 27.09.2025

ЭЛИСТА, 26 сен - РИА Новости. Перерождение в буддизме обычно занимает 40-90 дней, в зависимости от традиции, рассказал РИА Новости президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов. Семь буддистских монахов погибли накануне в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке. Среди них был монах из Москвы Сергей Веркашанский. Он может быть кремирован в монастыре, который он посещал, как иностранец, рассказал РИА Новости знакомый с ситуацией шри-ланкийский монах Бханте Сееха. "Обычно перерождение по разным традициям происходит на 40-й или на 90-й день, в этот период. Не обязательно в той точке, где человек погиб или умер, и не обязательно в той точке, где он родился. Перерождение может состояться в любом месте. Если рассматривать более глубоко, то, чем более совершенствовался человек, тем ближе к святой земле он перерождается. Идеал - это переродиться в месте, где проповедовал Будда, например. Но в реальности перерождение может быть где угодно, о чем, собственно, и гласит буддийская теория", - рассказал РИА Новости Маслов, комментируя в связи с этим буддийские представления о перерождении. Срок похорон при этом зависит от конкретных региональных традиций, добавил он.

