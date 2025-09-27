Рейтинг@Mail.ru
Двух жителей Ленинградской области обвинили по делу об отравлении алкоголем
07:43 27.09.2025 (обновлено: 11:51 27.09.2025)
Двух жителей Ленинградской области обвинили по делу об отравлении алкоголем
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Двум жителям Ленинградской области предъявили обвинение по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале."Предъявлено обвинение двум местным жителям в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК России ("Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц")", — говорится в заявлении. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, полицейские задержали третьего подозреваемого. Им оказался 54-летний житель города Сланцы. В его гараже нашли емкости со спиртосодержащей продукцией, которые направили на экспертизу.Также установлена причастность к преступлению других граждан, их задержали. Следствие будет просить суд избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу.На место происшествия выехали сотрудники отдела по расследованию особо важных дел и замруководителя следственного управления. Ведомство выясняет точное число погибших и пострадавших от употребления опасной жидкости.О массовом отравлении спиртосодержащей продукцией в Сланцевском районе региональная прокуратора сообщила накануне. По данным администрации Ленинградской области, только за сентябрь умерли 19 человек, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Двум жителям Ленинградской области предъявили обвинение по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале.
"Предъявлено обвинение двум местным жителям в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК России ("Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц")", — говорится в заявлении.
Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, полицейские задержали третьего подозреваемого. Им оказался 54-летний житель города Сланцы. В его гараже нашли емкости со спиртосодержащей продукцией, которые направили на экспертизу.
Также установлена причастность к преступлению других граждан, их задержали. Следствие будет просить суд избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу.

В прокуратуре сообщили о задержании восьми человек. У них изъяли более тысячи литров суррогатного алкоголя.

На место происшествия выехали сотрудники отдела по расследованию особо важных дел и замруководителя следственного управления. Ведомство выясняет точное число погибших и пострадавших от употребления опасной жидкости.
О массовом отравлении спиртосодержащей продукцией в Сланцевском районе региональная прокуратора сообщила накануне. По данным администрации Ленинградской области, только за сентябрь умерли 19 человек, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
