Двух жителей Ленинградской области обвинили по делу об отравлении алкоголем

https://ria.ru/20250927/rassledovanie-2044746010.html

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044750562_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9668159328e1a93b8e762fff22cd3426.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Двум жителям Ленинградской области предъявили обвинение по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале."Предъявлено обвинение двум местным жителям в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК России ("Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц")", — говорится в заявлении. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, полицейские задержали третьего подозреваемого. Им оказался 54-летний житель города Сланцы. В его гараже нашли емкости со спиртосодержащей продукцией, которые направили на экспертизу.Также установлена причастность к преступлению других граждан, их задержали. Следствие будет просить суд избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу.На место происшествия выехали сотрудники отдела по расследованию особо важных дел и замруководителя следственного управления. Ведомство выясняет точное число погибших и пострадавших от употребления опасной жидкости.О массовом отравлении спиртосодержащей продукцией в Сланцевском районе региональная прокуратора сообщила накануне. По данным администрации Ленинградской области, только за сентябрь умерли 19 человек, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

