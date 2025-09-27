https://ria.ru/20250927/rassledovanie-2044746010.html
Двух жителей Ленинградской области обвинили по делу об отравлении алкоголем
2025-09-27T07:43:00+03:00
2025-09-27T07:43:00+03:00
2025-09-27T11:51:00+03:00
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
ирина волк
сланцы
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044750562_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9668159328e1a93b8e762fff22cd3426.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Двум жителям Ленинградской области предъявили обвинение по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале."Предъявлено обвинение двум местным жителям в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК России ("Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц")", — говорится в заявлении. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, полицейские задержали третьего подозреваемого. Им оказался 54-летний житель города Сланцы. В его гараже нашли емкости со спиртосодержащей продукцией, которые направили на экспертизу.Также установлена причастность к преступлению других граждан, их задержали. Следствие будет просить суд избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу.На место происшествия выехали сотрудники отдела по расследованию особо важных дел и замруководителя следственного управления. Ведомство выясняет точное число погибших и пострадавших от употребления опасной жидкости.О массовом отравлении спиртосодержащей продукцией в Сланцевском районе региональная прокуратора сообщила накануне. По данным администрации Ленинградской области, только за сентябрь умерли 19 человек, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
https://ria.ru/20250926/lenoblast-2044619986.html
https://ria.ru/20250926/alkogol-2044655332.html
ленинградская область
россия
сланцы
Задержание подозреваемого по делу о смертельном отравлении алкоголем в Ленобласти
По делу о смертельном отравлении алкоголем в Ленобласти задержан третий подозреваемый – 54-летний мужчина, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В его гараже обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией, все они изъяты и направлены на экспертизу.
2025-09-27T07:43
true
PT0M34S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044750562_266:0:1706:1080_1920x0_80_0_0_e42df955168d2648d24bca86199bfdff.jpg
Суррогатный алкоголь в Ленинградской области
В полиции рассказали подробности истории с отравлением суррогатным алкоголем в Ленобласти. Так, задержан житель деревни Гостицы. Он покупал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам. 24 и 25 сентября в полицию из медицинских организаций и от жителей деревни поступили сообщения об отравлениях. После употребления суррогатного алкоголя семь человек скончались и трое госпитализированы. В жилищах каждого из них были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя.
Задержана также жительница соседней деревни – знакомая пенсионера, у которой он и приобретал спирт. Видео публикует прокуратура Ленобласти.
2025-09-27T07:43
true
PT0M22S
ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, ирина волк, сланцы, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Ирина Волк, Сланцы, Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
