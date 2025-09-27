https://ria.ru/20250927/pvo-2044744562.html
В Воронежской области уничтожили более пяти беспилотников
Средствами ПВО и РЭБ ночью были уничтожены более пяти беспилотников на территории Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает глава региона... РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Средствами ПВО и РЭБ ночью были уничтожены более пяти беспилотников на территории Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. "Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории четырех районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены более пяти беспилотников", - написал он. Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет. Кроме того, в регионе отменена опасность атаки беспилотников.
