Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Волгоградской области

Системы ПВО отразили налет дронов в Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона. РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Системы ПВО отразили налет дронов в Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона."Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", — говорится в заявлении.Бочаров уточнил, что обломки сбитых беспилотников повредили два нестационарных торговых объекта в Красноармейском районе Волгограда. Он добавил, что во время инцидента никто не пострадал.В свою очередь, Министерство обороны сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 55 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе — пять над Волгоградской областью.

