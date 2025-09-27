Рейтинг@Mail.ru
Шерпа России надеется на участие Путина в саммите G20 в ЮАР - РИА Новости, 27.09.2025
Шерпа России надеется на участие Путина в саммите G20 в ЮАР
Шерпа России надеется на участие Путина в саммите G20 в ЮАР - РИА Новости, 27.09.2025
Шерпа России надеется на участие Путина в саммите G20 в ЮАР
Вопрос представительства России на саммите G20 в ЮАР решается, президент РФ Владимир Путин примет в нем участие, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в... РИА Новости, 27.09.2025
ООН, 27 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Вопрос представительства России на саммите G20 в ЮАР решается, президент РФ Владимир Путин примет в нем участие, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Этот вопрос еще решается. Президент РФ уделяет большое внимание саммитам "группы 20" и, надеюсь, обязательно примет участие в саммите в Йоханнесбурге", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН. Она уточнила, что решений по формату участия еще не принималось. В июне посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил РИА Новости, что Путин получил приглашение на саммит лидеров G20 в Южной Африке и определит уровень представительства РФ, при этом последние несколько лет российскую сторону представляет глава МИД Сергей Лавров. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя участие РФ на саммите G20 в ЮАР, заявил, что Россия в любом случае будет представлена на саммите G20 в ЮАР, о формате участия Путина сообщат своевременно. В саммите БРИКС в ЮАР, который прошел в 2023 году, российский лидер участвовал по видеосвязи. ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого в марте 2023 года выдала ордер на "арест" президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял тогда Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Шерпа России надеется на участие Путина в саммите G20 в ЮАР

Лукаш заявила, что вопрос представительства России на саммите G20 в ЮАР решается

ООН, 27 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Вопрос представительства России на саммите G20 в ЮАР решается, президент РФ Владимир Путин примет в нем участие, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Этот вопрос еще решается. Президент РФ уделяет большое внимание саммитам "группы 20" и, надеюсь, обязательно примет участие в саммите в Йоханнесбурге", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН.
Она уточнила, что решений по формату участия еще не принималось.
В июне посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил РИА Новости, что Путин получил приглашение на саммит лидеров G20 в Южной Африке и определит уровень представительства РФ, при этом последние несколько лет российскую сторону представляет глава МИД Сергей Лавров.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя участие РФ на саммите G20 в ЮАР, заявил, что Россия в любом случае будет представлена на саммите G20 в ЮАР, о формате участия Путина сообщат своевременно.
В саммите БРИКС в ЮАР, который прошел в 2023 году, российский лидер участвовал по видеосвязи.
ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого в марте 2023 года выдала ордер на "арест" президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял тогда Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
