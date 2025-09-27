https://ria.ru/20250927/polsha-2044732545.html

Посол рассказал, кто использовал инцидент с БПЛА в Польше

Посол рассказал, кто использовал инцидент с БПЛА в Польше - РИА Новости, 27.09.2025

Посол рассказал, кто использовал инцидент с БПЛА в Польше

Полеты истребителей британских ВВС над Польшей усиливают напряженность на западных границах России, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании... РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Полеты истребителей британских ВВС над Польшей усиливают напряженность на западных границах России, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.В понедельник министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила о готовности НАТО к "прямой конфронтации" с РФ из-за утверждений Польши, Эстонии и Румынии о якобы произошедших воздушных инцидентах. Она также заявила, что британские истребители, направленные в Польшу в рамках миссии НАТО "Восточный страж", готовы "противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения"."Подобные шаги только усиливают напряженность на наших западных границах. Особенно в свете заявлений недавно назначенной на пост министра иностранных дел Иветт Купер о том, что британские истребители готовы противостоять российской авиации. При этом она использовала слово confront, которое имеет несколько значений. Его можно перевести и как "готовность вступить в бой". Трудно сказать, что она имела в виду", - сказал Келин.При этом инцидент с БПЛА в Польше Келин назвал фальшивым предлогом для эскалации со стороны Великобритании."Истребители британских ВВС Eurofighter Typhoon в ночь с 19 на 20 сентября приступили к выполнению полетов над Польшей в рамках натовской операции "Восточный страж". Это преподнесено как ответ на недавние инциденты с беспилотниками над этой страной... Это, без сомнения, эскалация, для которой был выбран фальшивый предлог", - сказал посол.Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.Румынское министерство национальной обороны сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.

