В Ленинградской области задержали подозреваемого в поджоге квартиры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, предположительно, поджег квартиру в Сланцевском районе, где в результате погибла женщина, еще четыре человека попали в больницу с ожогами, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в пятницу в полицию Сланцевского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в квартире дома №30 на улице Кирова. На месте было обнаружено тело 47-летней женщины, четырех других местных жителей направили в больницу с ожогами и признаками отравления угарным газом. "В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который, по предварительным данным, облил квартиру горючей жидкостью и совершил поджог, после чего скрылся", – говорится в сообщении. При осмотре места происшествия изъяты канистра с остатками горючего и зажигалка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.

