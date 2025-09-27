https://ria.ru/20250927/podzhog-2044778161.html
В Ленинградской области задержали подозреваемого в поджоге квартиры
В Ленинградской области задержали подозреваемого в поджоге квартиры - РИА Новости, 27.09.2025
В Ленинградской области задержали подозреваемого в поджоге квартиры
Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, предположительно, поджег квартиру в Сланцевском районе, где в результате погибла женщина, еще четыре... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T13:41:00+03:00
2025-09-27T13:41:00+03:00
2025-09-27T13:42:00+03:00
происшествия
ленинградская область
сланцевский район
киров
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, предположительно, поджег квартиру в Сланцевском районе, где в результате погибла женщина, еще четыре человека попали в больницу с ожогами, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в пятницу в полицию Сланцевского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в квартире дома №30 на улице Кирова. На месте было обнаружено тело 47-летней женщины, четырех других местных жителей направили в больницу с ожогами и признаками отравления угарным газом. "В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который, по предварительным данным, облил квартиру горючей жидкостью и совершил поджог, после чего скрылся", – говорится в сообщении. При осмотре места происшествия изъяты канистра с остатками горючего и зажигалка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.
https://ria.ru/20250927/peterburg-2044776076.html
https://ria.ru/20250927/spirt-2044763047.html
ленинградская область
сланцевский район
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, сланцевский район, киров, министерство внутренних дел рф (мвд россии), отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
Происшествия, Ленинградская область, Сланцевский район, Киров, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
В Ленинградской области задержали подозреваемого в поджоге квартиры
В Сланцевском районе Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге квартиры