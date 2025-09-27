Рейтинг@Mail.ru
13:15 27.09.2025 (обновлено: 13:16 27.09.2025)
В Петербурге пенсионерка погибла при пожаре в своей квартире
В Петербурге пенсионерка погибла при пожаре в своей квартире
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга погибла при пожаре в своей квартире в день, когда она должна была передать ключи новому владельцу после продажи жилья под влиянием мошенников, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в пятницу в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о задымлении в одной из квартир дома на проспекте Ветеранов. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 60-летней женщины с признаками термических повреждений. Как установили полицейские, немногим ранее погибшая стала жертвой дистанционного мошенничества, в результате которого продала свою квартиру и перевела полученные деньги на счета аферистов. "В день трагедии пенсионерка должна была освободить проданную квартиру и передать ключи новому собственнику. Однако женщина закрылась внутри и отказалась выходить", – рассказали в ГУМВД. По факту мошенничества расследуется уголовное дело (часть 4 статья 159 УК РФ), после гибели женщины при пожаре организована проверка.
В Петербурге пенсионерка погибла при пожаре в своей квартире

Автомобиль скорой помощи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга погибла при пожаре в своей квартире в день, когда она должна была передать ключи новому владельцу после продажи жилья под влиянием мошенников, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в пятницу в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о задымлении в одной из квартир дома на проспекте Ветеранов. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 60-летней женщины с признаками термических повреждений.
Как установили полицейские, немногим ранее погибшая стала жертвой дистанционного мошенничества, в результате которого продала свою квартиру и перевела полученные деньги на счета аферистов.
"В день трагедии пенсионерка должна была освободить проданную квартиру и передать ключи новому собственнику. Однако женщина закрылась внутри и отказалась выходить", – рассказали в ГУМВД.
По факту мошенничества расследуется уголовное дело (часть 4 статья 159 УК РФ), после гибели женщины при пожаре организована проверка.
