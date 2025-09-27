Парламентарии примут решение об участии России в БДИПЧ ОБСЕ

https://ria.ru/20250927/obse-2044760652.html

2025-09-27T10:53:00+03:00

россия

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

владимир путин

совет федерации рф

константин косачев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988833055_0:139:2859:1747_1920x0_80_0_0_92fe37f5c351df1afdb4c7ce922d68d8.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские парламентарии обсудят целесообразность участия в БДИПЧ ОБСЕ и примут решение, которое не позволит втягивать страну в этот позор, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обсудить с парламентом и МИД целесообразность участия России в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ)."А предложение президента В.В.Путина обсудить целесообразность российского участия в деятельности БДИПЧ ОБСЕ мы в парламенте обязательно обсудим. И, не сомневаюсь, примем решение, которое более не позволит втягивать нас в этот позор", - написал он в своем Telegram-канале.

россия

