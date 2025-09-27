Рейтинг@Mail.ru
10:53 27.09.2025 (обновлено: 10:57 27.09.2025)
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские парламентарии обсудят целесообразность участия в БДИПЧ ОБСЕ и примут решение, которое не позволит втягивать страну в этот позор, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обсудить с парламентом и МИД целесообразность участия России в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ)."А предложение президента В.В.Путина обсудить целесообразность российского участия в деятельности БДИПЧ ОБСЕ мы в парламенте обязательно обсудим. И, не сомневаюсь, примем решение, которое более не позволит втягивать нас в этот позор", - написал он в своем Telegram-канале.
россия, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, владимир путин, совет федерации рф, константин косачев
Россия, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Константин Косачев
Парламентарии примут решение об участии России в БДИПЧ ОБСЕ

Парламентарии обсудят целесообразность участия России в БДИПЧ ОБСЕ

© AP Photo / Heinz-Peter BaderОператор снимает логотип ОБСЕ
Оператор снимает логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Оператор снимает логотип ОБСЕ. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российские парламентарии обсудят целесообразность участия в БДИПЧ ОБСЕ и примут решение, которое не позволит втягивать страну в этот позор, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обсудить с парламентом и МИД целесообразность участия России в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
"А предложение президента В.В.Путина обсудить целесообразность российского участия в деятельности БДИПЧ ОБСЕ мы в парламенте обязательно обсудим. И, не сомневаюсь, примем решение, которое более не позволит втягивать нас в этот позор", - написал он в своем Telegram-канале.
РоссияБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕВладимир ПутинСовет Федерации РФКонстантин Косачев
 
 
Заголовок открываемого материала