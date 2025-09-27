https://ria.ru/20250927/nato-2044727010.html

На Западе уличили НАТО в дилетантских провокациях против России

На Западе уличили НАТО в дилетантских провокациях против России - РИА Новости, 27.09.2025

На Западе уличили НАТО в дилетантских провокациях против России

Обвиняя Россию в атаках на страны Евросоюза, НАТО рискует развязать Третью мировую войну, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T01:54:00+03:00

2025-09-27T01:54:00+03:00

2025-09-27T05:37:00+03:00

в мире

россия

польша

москва

урсула фон дер ляйен

анна-каиса итконен

чей боуз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Обвиняя Россию в атаках на страны Евросоюза, НАТО рискует развязать Третью мировую войну, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз."Если бы дилетантские попытки НАТО развязать Третью мировую войну не были такими опасными, они выглядели бы забавными. Сначала фальшивая "атака" с помощью GPS на самолет фон дер Лгуньи (председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. — Прим. ред.) в Болгарии. Затем "атака" перемотанного изолентой беспилотника на Польшу, за которой последовало "вторжение" в Румынию, которое обошлось без каких-либо событий. Теперь "атаки" на Данию", — отметил он.События в ДанииНа минувшей неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, но пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на инфраструктуру королевства за все время.Во вторник посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что подозрения, которые высказывали СМИ в адрес Москвы, абсолютно безосновательны, поскольку она не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.Инцидент в РумынииДвадцатого сентября Министерство нацбезопасности Румынии сообщило, что воздушное пространство страны на непродолжительное время нарушил дрон, не представлявший непосредственной угрозы для населения. Посла России в Бухаресте Олега Липаева в связи с инцидентом вызвали в МИД Румынии, не предоставив никаких доказательств причастности Москвы к случившемуся.БПЛА в ПольшеДесятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву. Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.Самолет фон дер ЛяйенПервого сентября представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что у борта, на котором глава ЕК Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, Еврокомиссия получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало вмешательство России.В Кремле назвали эти утверждения некорректными.При этом сервис Flightradar24 сообщил, что системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.

https://ria.ru/20250926/peskov-2044646803.html

https://ria.ru/20250925/nato-2044011384.html

https://ria.ru/20250923/putin-2043601335.html

https://ria.ru/20250925/danija-2044235239.html

россия

польша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, польша, москва, урсула фон дер ляйен, анна-каиса итконен, чей боуз, еврокомиссия, нато, вооруженные силы украины