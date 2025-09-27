https://ria.ru/20250927/mvd-2044761448.html

В Ленинградской области задержали еще пятерых продавцов суррогата

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Полиция в Ленинградской области задержала еще пятерых предполагаемых распространителей подпольного спиртного, от которого погибли несколько человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Полицейские задержали еще пятерых предполагаемых распространителей подпольного спиртного. После случаев отравления в Сланцевском районе Ленинградской области, где несколько человек погибли от употребления суррогатного алкоголя, сотрудники полиции приняли ряд неотложных мер", - написала она в Telegram-канале.Официальный представитель МВД России отметила, что полицейские провели оперативные мероприятия, направленные на выявление каналов распространения нелегальной продукции, в ходе рейдов из незаконного оборота изъято свыше 1000 литров суррогатного алкоголя."Вся изъятая жидкость направлена на физико-химические экспертизы для определения состава и степени опасности для жизни и здоровья граждан. Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются, устанавливаются все каналы поступления и реализации суррогата", - добавила Волк.В пятницу прокуратура региона сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых. Им предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель нескольких человек. Позднее Волк сообщила о задержании третьего подозреваемого. В региональном главке прокуратуры добавили, что восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах Ленобласти, было изъято более тысячи литров суррогата.

