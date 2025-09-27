Рейтинг@Mail.ru
Глава диаспоры рассказал, почему молдаване уезжают из родной страны - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/moldaviya-2044829164.html
Глава диаспоры рассказал, почему молдаване уезжают из родной страны
Глава диаспоры рассказал, почему молдаване уезжают из родной страны - РИА Новости, 27.09.2025
Глава диаспоры рассказал, почему молдаване уезжают из родной страны
Власть в Кишиневе выгнала людей из родной Молдавии и разделила на сорта, объявив диаспору в Европе "первым сортом", а переехавших в другие страны СНГ, в том... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T21:32:00+03:00
2025-09-27T21:32:00+03:00
в мире
молдавия
россия
костромская область
майя санду
евгения гуцул
снг
бюро по демократическим институтам и правам человека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власть в Кишиневе выгнала людей из родной Молдавии и разделила на сорта, объявив диаспору в Европе "первым сортом", а переехавших в другие страны СНГ, в том числе в Россию, - "вторым", заявил РИА Новости глава молдавской диаспоры в Костромской области Владимир Бодорин. "Нас выгнали из страны и разделили на сорта. "Первый сорт" - это Европа, "второй сорт" - это Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. Наши товары, товары местных производителей, продаются только на обочинах дорог (в Молдавии - ред.), а на прилавках магазинов - одни импортные товары, но по таким ценам, что их простой молдаванин не может себе позволить", - сказал Бодорин, рассказывая о причинах того, почему граждане Молдавии уезжают из родной страны. Другим примером разделения людей на "сорта" действующей властью Молдавии глава костромской диаспоры молдаван назвал устройство нынешних выборов в молдавский парламент. По его словам, если еще в 2020 году на молдавских выборах в Костромской области, где живет Бодорин, был избирательный участок, а всего по России их было 17, то сейчас в Костромской области избирательных участков нет вообще, а на всю РФ их открыто только два. "Власть в Кишиневе взяла такой курс, будто нас, молдаван из России, просто не существует. Мы писали и президенту Молдавии, и в МИД, и в посольство, и получили либо формальные отписки, либо ничего. (Действующий президент Молдавии - ред.) Майя Санду еще в бытность премьером обещала, что с диаспорой и на Западе, и на Востоке будет работать одинаково. Но это были только обещания", - добавил Бодорин. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Предвыборная кампания уже спровоцировала скандалы из-за стремления действующей власти не допустить оппозицию к выборам. В частности, накануне ЦИК лишил права участвовать в выборах оппозиционную партию "Сердце Молдовы". Диаспора в РФ и Приднестровье из-за сокращения числа участков для голосования не сможет поддержать оппозицию удаленно. В страну также перестали пускать некоторых иностранных наблюдателей и журналистов. Так, во въезде под надуманным предлогом отказали съемочной группе грузинского телеканала "Имеди". ЦИК также отказал в аккредитации более 30 международным организациям и 120 иностранным наблюдателям со всего мира, в том числе отклонив запрос с российских наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ. Режим Санду в Молдавии в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250927/moldaviya-2044821056.html
https://ria.ru/20250603/sandu-2020753196.html
молдавия
россия
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, костромская область, майя санду, евгения гуцул, снг, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе
В мире, Молдавия, Россия, Костромская область, Майя Санду, Евгения Гуцул, СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ
Глава диаспоры рассказал, почему молдаване уезжают из родной страны

Глава костромской диаспоры Бодорин: власть в Кишиневе разделила людей на сорта

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власть в Кишиневе выгнала людей из родной Молдавии и разделила на сорта, объявив диаспору в Европе "первым сортом", а переехавших в другие страны СНГ, в том числе в Россию, - "вторым", заявил РИА Новости глава молдавской диаспоры в Костромской области Владимир Бодорин.
«
"Нас выгнали из страны и разделили на сорта. "Первый сорт" - это Европа, "второй сорт" - это Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. Наши товары, товары местных производителей, продаются только на обочинах дорог (в Молдавии - ред.), а на прилавках магазинов - одни импортные товары, но по таким ценам, что их простой молдаванин не может себе позволить", - сказал Бодорин, рассказывая о причинах того, почему граждане Молдавии уезжают из родной страны.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Власти Молдавии демонстрируют упадок адекватности, заявила депутат Госдумы
Вчера, 20:11
Другим примером разделения людей на "сорта" действующей властью Молдавии глава костромской диаспоры молдаван назвал устройство нынешних выборов в молдавский парламент. По его словам, если еще в 2020 году на молдавских выборах в Костромской области, где живет Бодорин, был избирательный участок, а всего по России их было 17, то сейчас в Костромской области избирательных участков нет вообще, а на всю РФ их открыто только два.
«
"Власть в Кишиневе взяла такой курс, будто нас, молдаван из России, просто не существует. Мы писали и президенту Молдавии, и в МИД, и в посольство, и получили либо формальные отписки, либо ничего. (Действующий президент Молдавии - ред.) Майя Санду еще в бытность премьером обещала, что с диаспорой и на Западе, и на Востоке будет работать одинаково. Но это были только обещания", - добавил Бодорин.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Предвыборная кампания уже спровоцировала скандалы из-за стремления действующей власти не допустить оппозицию к выборам. В частности, накануне ЦИК лишил права участвовать в выборах оппозиционную партию "Сердце Молдовы". Диаспора в РФ и Приднестровье из-за сокращения числа участков для голосования не сможет поддержать оппозицию удаленно. В страну также перестали пускать некоторых иностранных наблюдателей и журналистов. Так, во въезде под надуманным предлогом отказали съемочной группе грузинского телеканала "Имеди". ЦИК также отказал в аккредитации более 30 международным организациям и 120 иностранным наблюдателям со всего мира, в том числе отклонив запрос с российских наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ.
Режим Санду в Молдавии в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Эксперт объяснил, на что надеется Санду, продвигая европейскую повестку
3 июня, 22:20
 
В миреМолдавияРоссияКостромская областьМайя СандуЕвгения ГуцулСНГБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала