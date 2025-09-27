https://ria.ru/20250927/moldaviya-2044829164.html

Глава диаспоры рассказал, почему молдаване уезжают из родной страны

Глава диаспоры рассказал, почему молдаване уезжают из родной страны

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власть в Кишиневе выгнала людей из родной Молдавии и разделила на сорта, объявив диаспору в Европе "первым сортом", а переехавших в другие страны СНГ, в том числе в Россию, - "вторым", заявил РИА Новости глава молдавской диаспоры в Костромской области Владимир Бодорин. "Нас выгнали из страны и разделили на сорта. "Первый сорт" - это Европа, "второй сорт" - это Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. Наши товары, товары местных производителей, продаются только на обочинах дорог (в Молдавии - ред.), а на прилавках магазинов - одни импортные товары, но по таким ценам, что их простой молдаванин не может себе позволить", - сказал Бодорин, рассказывая о причинах того, почему граждане Молдавии уезжают из родной страны. Другим примером разделения людей на "сорта" действующей властью Молдавии глава костромской диаспоры молдаван назвал устройство нынешних выборов в молдавский парламент. По его словам, если еще в 2020 году на молдавских выборах в Костромской области, где живет Бодорин, был избирательный участок, а всего по России их было 17, то сейчас в Костромской области избирательных участков нет вообще, а на всю РФ их открыто только два. "Власть в Кишиневе взяла такой курс, будто нас, молдаван из России, просто не существует. Мы писали и президенту Молдавии, и в МИД, и в посольство, и получили либо формальные отписки, либо ничего. (Действующий президент Молдавии - ред.) Майя Санду еще в бытность премьером обещала, что с диаспорой и на Западе, и на Востоке будет работать одинаково. Но это были только обещания", - добавил Бодорин. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Предвыборная кампания уже спровоцировала скандалы из-за стремления действующей власти не допустить оппозицию к выборам. В частности, накануне ЦИК лишил права участвовать в выборах оппозиционную партию "Сердце Молдовы". Диаспора в РФ и Приднестровье из-за сокращения числа участков для голосования не сможет поддержать оппозицию удаленно. В страну также перестали пускать некоторых иностранных наблюдателей и журналистов. Так, во въезде под надуманным предлогом отказали съемочной группе грузинского телеканала "Имеди". ЦИК также отказал в аккредитации более 30 международным организациям и 120 иностранным наблюдателям со всего мира, в том числе отклонив запрос с российских наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ. Режим Санду в Молдавии в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

