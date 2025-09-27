Рейтинг@Mail.ru
Лавров поздравил Кошербаева с назначением на должность главы МИД Казахстана - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/mid-2044759278.html
Лавров поздравил Кошербаева с назначением на должность главы МИД Казахстана
Лавров поздравил Кошербаева с назначением на должность главы МИД Казахстана - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров поздравил Кошербаева с назначением на должность главы МИД Казахстана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Ермека Кошербаева с назначением на должность главы МИД Казахстана и пригласил посетить Россию с... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T10:31:00+03:00
2025-09-27T10:31:00+03:00
казахстан
россия
москва
ермек кошербаев
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765328092_0:135:1200:810_1920x0_80_0_0_a1564efae67fac4e9f90b07dbfa2a05c.jpg
АСТАНА, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Ермека Кошербаева с назначением на должность главы МИД Казахстана и пригласил посетить Россию с официальным визитом в ближайшее время, сообщает в субботу пресс-служба посольства РФ в республике. "Уважаемый Ермек Беделбаевич, тепло и сердечно поздравляю Вас с назначением на должность министра иностранных дел Республики Казахстан... Памятуя о Вашей энергичной деятельности в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации в 2020-2023 годах, убежден в том, что мы с вами будем продуктивно взаимодействовать в целях дальнейшего упрочения российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества на благо братских народов двух стран в соответствии с решениями наших лидеров. Приглашаю Вас посетить Россию с официальным визитом в ближайшее время", - говорится в послании Лаврова, которое приводит посольство России в Казахстане. В дипломатической миссии добавили, что Лавров направил также поздравительное послание прежнему главе МИД Казахстана Мурату Нуртлеу в связи с назначением помощником президента Казахстана по международному, инвестиционному и торговому сотрудничеству. Лавров выразил надежду, что Нуртлеу продолжит уделять особое внимание упрочнению отношений стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Россией. Посольство России сообщило, что в субботу состоялась встреча главы дипломатической миссии РФ Алексея Бородавкина и министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева. "Алексей Бородавкин присоединился к этому поздравлению и пожелал успехов Ермеку Кошербаеву в его ответственной деятельности... Стороны обсудили график двусторонних контактов на высшем и высоком уровне и их содержательное наполнение, а также представляющие взаимный интерес вопросы координации позиций Москвы и Астаны по региональной и международной повестке дня", - добавили в посольстве РФ в Казахстане. В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Нуртлеу от должности министра иностранных дел и назначил на этот пост Кошербаева. Кошербаев начал карьеру в министерстве иностранных дел Казахской ССР. В течение долгого времени он занимал различные должности в системе МИД независимого Казахстана, в том числе работал в посольстве республики в Швейцарии. Позднее Кошербаев трудился в аппарате президента: был консультантом, исполнял обязанности руководителя протокольной службы главы государства, а также работал помощником премьера. В январе 2020 года он был назначен послом Казахстана в Российской Федерации. В 2023 году указом президента Ермек Кошербаев был назначен руководителем Восточно-Казахстанской области. С февраля 2025 года стал заместителем премьера Казахстана.
https://ria.ru/20250925/sotrudnichestvo-2044255028.html
https://ria.ru/20250925/peskov-2044255300.html
казахстан
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765328092_0:37:1200:937_1920x0_80_0_0_74a6ac4dafa3f166128420f1e22ba5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, москва, ермек кошербаев, сергей лавров
Казахстан, Россия, Москва, Ермек Кошербаев, Сергей Лавров
Лавров поздравил Кошербаева с назначением на должность главы МИД Казахстана

Лавров пригласил главу МИД Казахстана посетить Россию в ближайшее время

© Фото предоставлено Посольством Казахстана в РФЕрмек Кошербаев
Ермек Кошербаев - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фото предоставлено Посольством Казахстана в РФ
Ермек Кошербаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Ермека Кошербаева с назначением на должность главы МИД Казахстана и пригласил посетить Россию с официальным визитом в ближайшее время, сообщает в субботу пресс-служба посольства РФ в республике.
"Уважаемый Ермек Беделбаевич, тепло и сердечно поздравляю Вас с назначением на должность министра иностранных дел Республики Казахстан... Памятуя о Вашей энергичной деятельности в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации в 2020-2023 годах, убежден в том, что мы с вами будем продуктивно взаимодействовать в целях дальнейшего упрочения российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества на благо братских народов двух стран в соответствии с решениями наших лидеров. Приглашаю Вас посетить Россию с официальным визитом в ближайшее время", - говорится в послании Лаврова, которое приводит посольство России в Казахстане.
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Кремле назвали Казахстан близким партнером России
25 сентября, 12:16
В дипломатической миссии добавили, что Лавров направил также поздравительное послание прежнему главе МИД Казахстана Мурату Нуртлеу в связи с назначением помощником президента Казахстана по международному, инвестиционному и торговому сотрудничеству. Лавров выразил надежду, что Нуртлеу продолжит уделять особое внимание упрочнению отношений стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Россией.
Посольство России сообщило, что в субботу состоялась встреча главы дипломатической миссии РФ Алексея Бородавкина и министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева.
"Алексей Бородавкин присоединился к этому поздравлению и пожелал успехов Ермеку Кошербаеву в его ответственной деятельности... Стороны обсудили график двусторонних контактов на высшем и высоком уровне и их содержательное наполнение, а также представляющие взаимный интерес вопросы координации позиций Москвы и Астаны по региональной и международной повестке дня", - добавили в посольстве РФ в Казахстане.
В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Нуртлеу от должности министра иностранных дел и назначил на этот пост Кошербаева.
Кошербаев начал карьеру в министерстве иностранных дел Казахской ССР. В течение долгого времени он занимал различные должности в системе МИД независимого Казахстана, в том числе работал в посольстве республики в Швейцарии. Позднее Кошербаев трудился в аппарате президента: был консультантом, исполнял обязанности руководителя протокольной службы главы государства, а также работал помощником премьера. В январе 2020 года он был назначен послом Казахстана в Российской Федерации. В 2023 году указом президента Ермек Кошербаев был назначен руководителем Восточно-Казахстанской области. С февраля 2025 года стал заместителем премьера Казахстана.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Песков рассказал о продолжении сотрудничества России и Казахстана
25 сентября, 12:17
 
КазахстанРоссияМоскваЕрмек КошербаевСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала