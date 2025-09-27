https://ria.ru/20250927/mid-2044759278.html

Лавров поздравил Кошербаева с назначением на должность главы МИД Казахстана

Лавров поздравил Кошербаева с назначением на должность главы МИД Казахстана - РИА Новости, 27.09.2025

Лавров поздравил Кошербаева с назначением на должность главы МИД Казахстана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Ермека Кошербаева с назначением на должность главы МИД Казахстана и пригласил посетить Россию с... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T10:31:00+03:00

2025-09-27T10:31:00+03:00

2025-09-27T10:31:00+03:00

казахстан

россия

москва

ермек кошербаев

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765328092_0:135:1200:810_1920x0_80_0_0_a1564efae67fac4e9f90b07dbfa2a05c.jpg

АСТАНА, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Ермека Кошербаева с назначением на должность главы МИД Казахстана и пригласил посетить Россию с официальным визитом в ближайшее время, сообщает в субботу пресс-служба посольства РФ в республике. "Уважаемый Ермек Беделбаевич, тепло и сердечно поздравляю Вас с назначением на должность министра иностранных дел Республики Казахстан... Памятуя о Вашей энергичной деятельности в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации в 2020-2023 годах, убежден в том, что мы с вами будем продуктивно взаимодействовать в целях дальнейшего упрочения российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества на благо братских народов двух стран в соответствии с решениями наших лидеров. Приглашаю Вас посетить Россию с официальным визитом в ближайшее время", - говорится в послании Лаврова, которое приводит посольство России в Казахстане. В дипломатической миссии добавили, что Лавров направил также поздравительное послание прежнему главе МИД Казахстана Мурату Нуртлеу в связи с назначением помощником президента Казахстана по международному, инвестиционному и торговому сотрудничеству. Лавров выразил надежду, что Нуртлеу продолжит уделять особое внимание упрочнению отношений стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Россией. Посольство России сообщило, что в субботу состоялась встреча главы дипломатической миссии РФ Алексея Бородавкина и министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева. "Алексей Бородавкин присоединился к этому поздравлению и пожелал успехов Ермеку Кошербаеву в его ответственной деятельности... Стороны обсудили график двусторонних контактов на высшем и высоком уровне и их содержательное наполнение, а также представляющие взаимный интерес вопросы координации позиций Москвы и Астаны по региональной и международной повестке дня", - добавили в посольстве РФ в Казахстане. В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Нуртлеу от должности министра иностранных дел и назначил на этот пост Кошербаева. Кошербаев начал карьеру в министерстве иностранных дел Казахской ССР. В течение долгого времени он занимал различные должности в системе МИД независимого Казахстана, в том числе работал в посольстве республики в Швейцарии. Позднее Кошербаев трудился в аппарате президента: был консультантом, исполнял обязанности руководителя протокольной службы главы государства, а также работал помощником премьера. В январе 2020 года он был назначен послом Казахстана в Российской Федерации. В 2023 году указом президента Ермек Кошербаев был назначен руководителем Восточно-Казахстанской области. С февраля 2025 года стал заместителем премьера Казахстана.

https://ria.ru/20250925/sotrudnichestvo-2044255028.html

https://ria.ru/20250925/peskov-2044255300.html

казахстан

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, россия, москва, ермек кошербаев, сергей лавров