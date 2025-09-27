Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал возможность отказа Турции от российского топлива - РИА Новости, 27.09.2025
20:31 27.09.2025
Лавров прокомментировал возможность отказа Турции от российского топлива
Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что та уважает себя и свой народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя то, может ли страна...
в мире
россия
турция
сша
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что та уважает себя и свой народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя то, может ли страна отказаться от импорта газа и нефти из России по запросу из США. "Я не хочу гадать, но хочу подтвердить то, что всегда говорю в отношении Турции и любого другого нашего партнёра: мы уважаем позицию Турецкой Республики и мы нисколько не сомневаемся, что Турецкая Республика уважает себя и свой народ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи.Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры главы Белого дома с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись в четверг в Вашингтоне.Как сообщил в пятницу РИА Новости турецкий дипломатический источник, изменений в политике Турции после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти нет, но необходимо дождаться официальных заявлений.
в мире, россия, турция, сша, сергей лавров, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Турция, США, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров прокомментировал возможность отказа Турции от российского топлива

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что та уважает себя и свой народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя то, может ли страна отказаться от импорта газа и нефти из России по запросу из США.
"Я не хочу гадать, но хочу подтвердить то, что всегда говорю в отношении Турции и любого другого нашего партнёра: мы уважаем позицию Турецкой Республики и мы нисколько не сомневаемся, что Турецкая Республика уважает себя и свой народ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры главы Белого дома с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись в четверг в Вашингтоне.
Как сообщил в пятницу РИА Новости турецкий дипломатический источник, изменений в политике Турции после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти нет, но необходимо дождаться официальных заявлений.
