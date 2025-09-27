Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин заявил о готовности углублять взаимодоверие с Туркменией - РИА Новости, 27.09.2025
05:41 27.09.2025
Си Цзиньпин заявил о готовности углублять взаимодоверие с Туркменией
Си Цзиньпин заявил о готовности углублять взаимодоверие с Туркменией
в мире
китай
туркмения
ашхабад
си цзиньпин
сердар бердымухамедов
АШХАБАД, 27 сен - РИА Новости. Китай готов совместно с Туркменией углублять политическое взаимодоверие и твердо поддерживать друг друга, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости республики. "Китайская сторона готова совместно с туркменской стороной углублять политическое взаимодоверие, твердо поддерживать друг друга, содействовать сопряжению стратегий развития, продвигать инициативу "Один пояс, один путь" с целью построения сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана", - говорится в тексте поздравления, опубликованного в официальной газете "Нейтральный Туркменистан". Председатель КНР подчеркнул, что между Ашхабадом и Пекином достигнуты важные договоренности по многогранному сотрудничеству и определен новый этап развития китайско-туркменских отношений. Он также пожелал развития и процветания Туркменистану, а его народу - счастья и благополучия. День независимости в Туркмении отмечают 27 сентября.
китай
туркмения
ашхабад
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
АШХАБАД, 27 сен - РИА Новости. Китай готов совместно с Туркменией углублять политическое взаимодоверие и твердо поддерживать друг друга, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости республики.
"Китайская сторона готова совместно с туркменской стороной углублять политическое взаимодоверие, твердо поддерживать друг друга, содействовать сопряжению стратегий развития, продвигать инициативу "Один пояс, один путь" с целью построения сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана", - говорится в тексте поздравления, опубликованного в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".
Председатель КНР подчеркнул, что между Ашхабадом и Пекином достигнуты важные договоренности по многогранному сотрудничеству и определен новый этап развития китайско-туркменских отношений. Он также пожелал развития и процветания Туркменистану, а его народу - счастья и благополучия.
День независимости в Туркмении отмечают 27 сентября.
