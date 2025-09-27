https://ria.ru/20250927/kitaj-2044740089.html

Си Цзиньпин заявил о готовности углублять взаимодоверие с Туркменией

Си Цзиньпин заявил о готовности углублять взаимодоверие с Туркменией

Си Цзиньпин заявил о готовности углублять взаимодоверие с Туркменией

Китай готов совместно с Туркменией углублять политическое взаимодоверие и твердо поддерживать друг друга, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем... РИА Новости, 27.09.2025

АШХАБАД, 27 сен - РИА Новости. Китай готов совместно с Туркменией углублять политическое взаимодоверие и твердо поддерживать друг друга, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравлении туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости республики. "Китайская сторона готова совместно с туркменской стороной углублять политическое взаимодоверие, твердо поддерживать друг друга, содействовать сопряжению стратегий развития, продвигать инициативу "Один пояс, один путь" с целью построения сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана", - говорится в тексте поздравления, опубликованного в официальной газете "Нейтральный Туркменистан". Председатель КНР подчеркнул, что между Ашхабадом и Пекином достигнуты важные договоренности по многогранному сотрудничеству и определен новый этап развития китайско-туркменских отношений. Он также пожелал развития и процветания Туркменистану, а его народу - счастья и благополучия. День независимости в Туркмении отмечают 27 сентября.

