В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и двух областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 02.56 мск, спустя две минуты она была объявлена в ряде районов Киевской области, в период с 02.33 по 02.55 сигнал тревоги прозвучал также в двух частях Кировоградской области.
Кроме того, воздушная тревога по-прежнему звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
