Хорватия хочет нажиться на поставках нефти в Венгрию, заявил Сийярто
13:44 27.09.2025
Хорватия хочет нажиться на поставках нефти в Венгрию, заявил Сийярто
БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Хорватия заинтересована в том, чтобы Венгрия перестала покупать российскую нефть, чтобы хорватский нефтепровод JANAF остался единственным маршрутом венгерского энергоснабжения и Загреб смог еще больше нажиться на этой ситуации, став монополистом, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Как бы хорватское правительство это ни отрицало, оно, безусловно, хочет нажиться на войне на Украине. С начала войны они значительно повысили транзитную плату за нефть через Хорватию, а теперь хотят лишить нашу страну возможности покупать российскую нефть, чтобы стать монополистом по отношению к нам и таким образом заработать на нас ещё больше", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Министр напомнил, что в одиночку адриатический трубопровод не может обеспечить поставки нефти в Венгрию и Словакию, так как, "на основании проведённых испытаний, этот трубопровод просто не способен непрерывно и надёжно поставлять необходимое количество нефти". Ранее Сийярто заявил, что Венгрии негде покупать нефть, кроме России, и виноваты в этом Хорватия и ЕС, поскольку Евросоюз отклонил просьбу Будапешта о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы, а Хорватия, вместо увеличения пропускной способности альтернативного нефтепровода, ведущего в Венгрию, подняла плату за транзит в пять раз. Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не может перестать покупать нефть и газ у России, поскольку не имеет выхода к морю и не располагает инфраструктурой для поставок энергоносителей из других направлений. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Хорватия заинтересована в том, чтобы Венгрия перестала покупать российскую нефть, чтобы хорватский нефтепровод JANAF остался единственным маршрутом венгерского энергоснабжения и Загреб смог еще больше нажиться на этой ситуации, став монополистом, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Как бы хорватское правительство это ни отрицало, оно, безусловно, хочет нажиться на войне на Украине. С начала войны они значительно повысили транзитную плату за нефть через Хорватию, а теперь хотят лишить нашу страну возможности покупать российскую нефть, чтобы стать монополистом по отношению к нам и таким образом заработать на нас ещё больше", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр напомнил, что в одиночку адриатический трубопровод не может обеспечить поставки нефти в Венгрию и Словакию, так как, "на основании проведённых испытаний, этот трубопровод просто не способен непрерывно и надёжно поставлять необходимое количество нефти".
Ранее Сийярто заявил, что Венгрии негде покупать нефть, кроме России, и виноваты в этом Хорватия и ЕС, поскольку Евросоюз отклонил просьбу Будапешта о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы, а Хорватия, вместо увеличения пропускной способности альтернативного нефтепровода, ведущего в Венгрию, подняла плату за транзит в пять раз.
Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не может перестать покупать нефть и газ у России, поскольку не имеет выхода к морю и не располагает инфраструктурой для поставок энергоносителей из других направлений.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
