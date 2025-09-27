https://ria.ru/20250927/horvatija-2044778333.html

Хорватия хочет нажиться на поставках нефти в Венгрию, заявил Сийярто

Хорватия хочет нажиться на поставках нефти в Венгрию, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.09.2025

Хорватия хочет нажиться на поставках нефти в Венгрию, заявил Сийярто

Хорватия заинтересована в том, чтобы Венгрия перестала покупать российскую нефть, чтобы хорватский нефтепровод JANAF остался единственным маршрутом венгерского... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T13:44:00+03:00

2025-09-27T13:44:00+03:00

2025-09-27T13:44:00+03:00

в мире

россия

венгрия

хорватия

петер сийярто

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg

БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Хорватия заинтересована в том, чтобы Венгрия перестала покупать российскую нефть, чтобы хорватский нефтепровод JANAF остался единственным маршрутом венгерского энергоснабжения и Загреб смог еще больше нажиться на этой ситуации, став монополистом, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Как бы хорватское правительство это ни отрицало, оно, безусловно, хочет нажиться на войне на Украине. С начала войны они значительно повысили транзитную плату за нефть через Хорватию, а теперь хотят лишить нашу страну возможности покупать российскую нефть, чтобы стать монополистом по отношению к нам и таким образом заработать на нас ещё больше", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Министр напомнил, что в одиночку адриатический трубопровод не может обеспечить поставки нефти в Венгрию и Словакию, так как, "на основании проведённых испытаний, этот трубопровод просто не способен непрерывно и надёжно поставлять необходимое количество нефти". Ранее Сийярто заявил, что Венгрии негде покупать нефть, кроме России, и виноваты в этом Хорватия и ЕС, поскольку Евросоюз отклонил просьбу Будапешта о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы, а Хорватия, вместо увеличения пропускной способности альтернативного нефтепровода, ведущего в Венгрию, подняла плату за транзит в пять раз. Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не может перестать покупать нефть и газ у России, поскольку не имеет выхода к морю и не располагает инфраструктурой для поставок энергоносителей из других направлений. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044655954.html

https://ria.ru/20250926/vengriya-2044715053.html

https://ria.ru/20250925/vengriya-2044251373.html

россия

венгрия

хорватия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, венгрия, хорватия, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия