МИД России высказался об идее "стены дронов" в Европе
11:05 27.09.2025
МИД России высказался об идее "стены дронов" в Европе
МИД России высказался об идее "стены дронов" в Европе
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Понимания насчет параметров обсуждаемой в ЕС "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию, заявил в разговоре с РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников."Очевидно, что раздуваемая есовцами "истерика" вокруг залета неких дронов на территорию ЕС и анонсирование оборонных проектов с громкими названиями преследуют единственную цель - оправдать перед своей общественностью рост расходов на милитаризацию Европы в ущерб социально-экономическим проектам и за счет падения уровня жизни населения", - сказал собеседник агентства.Как отметил он, в Евросоюзе нет понимания насчет протяженности "стены", ясности по поводу участия в проекте Венгрии и Словакии, из-за чего отсутствует представление об объемах необходимых средств. Идею финансирования инициативы озвучила в европарламенте глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая, вероятно, пытается создать себе образ решительного лидера в свете предстоящих ей слушаний по вотуму недоверия, добавил дипломат."Прискорбно, что личные амбиции и политические игры со стороны правящих элит в ЕС в конечном итоге ведут не к снижению, а к нарастанию военно-политической напряженности на нашем континенте", - заключил собеседник.
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Понимания насчет параметров обсуждаемой в ЕС "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию, заявил в разговоре с РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
"Очевидно, что раздуваемая есовцами "истерика" вокруг залета неких дронов на территорию ЕС и анонсирование оборонных проектов с громкими названиями преследуют единственную цель - оправдать перед своей общественностью рост расходов на милитаризацию Европы в ущерб социально-экономическим проектам и за счет падения уровня жизни населения", - сказал собеседник агентства.
Как отметил он, в Евросоюзе нет понимания насчет протяженности "стены", ясности по поводу участия в проекте Венгрии и Словакии, из-за чего отсутствует представление об объемах необходимых средств. Идею финансирования инициативы озвучила в европарламенте глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая, вероятно, пытается создать себе образ решительного лидера в свете предстоящих ей слушаний по вотуму недоверия, добавил дипломат.
"Прискорбно, что личные амбиции и политические игры со стороны правящих элит в ЕС в конечном итоге ведут не к снижению, а к нарастанию военно-политической напряженности на нашем континенте", - заключил собеседник.
