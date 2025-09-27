Эрдоган назвал причину выступления Нетаньяху в ООН перед пустым залом
Эрдоган: Нетаньяху выступал в ООН перед пустыми креслами из-за действий в Газе
АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху был вынужден выступать перед пустыми креслами на Генеральной ассамблее ООН, что, по мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, - итог действий Израиля в Газе.
Премьер Израиля выступил на Генассамблее в пятницу, однако члены многих делегаций покинули зал в начале его речи, при этом политика освистали.
"В Газе уже два года на глазах всего мира происходит позорный геноцид: бомбят мирных жителей, голод в Газе безжалостно используется как оружие массового уничтожения. Нетаньяху был вынужден обращаться к пустым креслам в зале Совета безопасности ООН", - заявил турецкий лидер на дипломатическом форуме Bosphorus.
По словам Эрдогана, стало очевидно, что необходимо "остановить чудовище".
"Число стран, признавших Палестину, превысило 150. Признание Палестины, пусть и с опозданием, имеет большое значение. Мы не можем не задать следующий вопрос: разве эти шаги не могли быть предприняты раньше?.. Чтобы положить конец агрессии Израиля, необходимо провести эту самокритику", - подчеркнул президент.
Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. До этого государство признали 147 стран, включая РФ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 65 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуются более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
