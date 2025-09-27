https://ria.ru/20250927/chp-2044788435.html

Двоих подозреваемых в деле о суррогатном алкоголе заключили под стражу

Двоих обвиняемых по делу об отравлении суррогатном алкоголем в Ленинградской области заключили под стражу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 27.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Двоих обвиняемых по делу об отравлении суррогатном алкоголем в Ленинградской области заключили под стражу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры."Сланцевской городской прокуратурой поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух местных жителей — женщины 1964 года рождения и мужчины 1946 года рождения. С учетом позиции прокурора в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали там.По версии следствия, женщина, не имея лицензии на право закупки, поставки, хранения и перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, незаконно закупала такую продукцию. Она хранила ее на в городе Сланцы, а затем неоднократно перевозила и сбывала второму обвиняемому, что привело к нескольким смертям в регионе. Мужчина продавал продукцию вблизи деревни Гостицы в Сланцевском районе.Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании третьего подозреваемого. Им оказался 54-летний житель города. В его гараже нашли емкости со спиртосодержащей продукцией, которые направили на экспертизу. В прокуратуре сообщили о задержании восьми человек. У них изъяли более тысячи литров суррогатного алкоголя. Следователи выясняют точное число погибших и пострадавших.О массовом отравлении спиртосодержащей продукцией в Сланцевском районе региональная прокуратора сообщила накануне. По данным администрации Ленинградской области, только за сентябрь умерли 19 человек, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.

