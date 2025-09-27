Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России - РИА Новости, 27.09.2025
Туризм
 
11:29 27.09.2025
Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России
Число турпоездок по России за 8 месяцев 2025 года выросло на 5% в годовом выражении и превысило 61 миллион, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во Всемирный
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число турпоездок по России за 8 месяцев 2025 года выросло на 5% в годовом выражении и превысило 61 миллион, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во Всемирный день туризма. "По данным Росстата, за 8 месяцев число турпоездок по России выросло на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и превысило 61 миллион. В нашей стране развивать внутренний туризм помогают меры национального проекта "Туризм и гостеприимство", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат. В сообщении указано, что за январь-август наибольшее количество туристических поездок приняли Москва (8,2 миллиона), Краснодарский край (6,5 миллиона) и Санкт-Петербург (4,8 миллиона). "В первую шестерку лидеров также вошли Московская область (3,8 миллиона), Республика Татарстан (2 миллиона) и Республика Крым (1,8 миллиона). Особенно впечатляющие темпы роста показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Карачаево-Черкесская Республика, Республики Адыгея и Калмыкия, Тверская область и Еврейская автономная область", - добавили в аппарате Чернышенко. Вице-премьер поздравил всех работников отрасли и путешественников. "Поздравляю всех представителей отрасли с праздником! Желаю творческого и профессионального роста, новых идей, здоровья и вдохновения. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем наши регионы еще более привлекательными для путешествий", – заявил вице-премьер.
россия, москва, краснодарский край, дмитрий чернышенко, федеральная служба государственной статистики (росстат), новости - туризм
Туризм, Россия, Москва, Краснодарский край, Дмитрий Чернышенко, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Новости - Туризм
Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России

Число турпоездок по России за восемь месяцев выросло на пять процентов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Туристы в Суздале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Туристы в Суздале. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Число турпоездок по России за 8 месяцев 2025 года выросло на 5% в годовом выражении и превысило 61 миллион, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во Всемирный день туризма.
"По данным Росстата, за 8 месяцев число турпоездок по России выросло на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и превысило 61 миллион. В нашей стране развивать внутренний туризм помогают меры национального проекта "Туризм и гостеприимство", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Остров Ольхон, Байкал
Самые удивительные места России: открываем секреты в День туризма
08:00
В сообщении указано, что за январь-август наибольшее количество туристических поездок приняли Москва (8,2 миллиона), Краснодарский край (6,5 миллиона) и Санкт-Петербург (4,8 миллиона).
"В первую шестерку лидеров также вошли Московская область (3,8 миллиона), Республика Татарстан (2 миллиона) и Республика Крым (1,8 миллиона). Особенно впечатляющие темпы роста показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Карачаево-Черкесская Республика, Республики Адыгея и Калмыкия, Тверская область и Еврейская автономная область", - добавили в аппарате Чернышенко.
Вице-премьер поздравил всех работников отрасли и путешественников.
"Поздравляю всех представителей отрасли с праздником! Желаю творческого и профессионального роста, новых идей, здоровья и вдохновения. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем наши регионы еще более привлекательными для путешествий", – заявил вице-премьер.
Каир, Египет
Египет заинтересован в развитии туризма с Россией, заявил Оверчук
17 сентября, 01:43
 
Туризм Россия Москва Краснодарский край Дмитрий Чернышенко Федеральная служба государственной статистики (Росстат) Новости - Туризм
 
 
