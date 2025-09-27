https://ria.ru/20250927/britaniya-2044733464.html

Историк раскрыл тайную британскую стратегию дестабилизации России

Историк раскрыл тайную британскую стратегию дестабилизации России - РИА Новости, 27.09.2025

Историк раскрыл тайную британскую стратегию дестабилизации России

27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Великобритания на протяжении многих лет активно пытается реализовать стратегию дестабилизации России, детально описанную известным британским разведчиком, "королем шпионажа" Сиднеем Рейли, обезвреженным отечественной контрразведкой осенью 1925 года: и по сей день британцы делают ставку на внутреннюю оппозицию, антироссийскую пропаганду и поддержку терроризма, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Сто лет назад, 27 сентября 1925 года, в Москве сотрудниками Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) был арестован Сидней Рейли, нелегально прибывший в СССР для установления личных контактов с руководством подпольной антисоветской организации "Монархическое объединение Центральной России" (МОЦР). В итоге он попал в ловушку, тщательно расставленную чекистами, отметил Матвеев. "Негласное задержание Рейли, умного и опасного противника, ключевого участника широко известного "Заговора Локкарта" или "Заговора послов" Антанты в Москве в 1918 году, стало одним из важных результатов контрразведывательной операции ОГПУ под кодовым названием "Трест", осуществленной в 20-е годы прошлого века", - добавил эксперт. Операция "Трест" (по терминологии тех лет "легендированная разработка") по праву занимает особое место в истории отечественного оперативного искусства, подчеркнул Матвеев. "Эта операция представляет собой образец дерзкой по своему замыслу и воплощению наступательной контрразведывательной стратегии, направленной на нейтрализацию диверсионно-террористической активности сил непримиримой эмиграции и стоявших за ними иностранных спецслужб. В ее основе была новаторская идея - сформировать у противника иллюзию существования в СССР разветвленной подпольной организации, накапливающей силы для реставрации монархического строя в стране. Причем "в интересах победы" организация не использует методы террора и диверсий, поскольку "это спровоцирует власть на репрессии и сорвет план переворота", - сказал историк. По словам Матвеева, начиная операцию, чекисты вряд ли могли представить, какие силы на стороне противника будут вовлечены в неё, какой интерес вызовет у спецслужб сразу нескольких европейских государств созданная ими легендированная организация. "И уж тем более они не могли предугадать, что в их сети попадет сам "король шпионажа" Сидней Рейли, мифические похождения которого впоследствии вдохновят разведчика и писателя Яна Флеминга на создание литературного образа Джеймса Бонда", - отметил Матвеев. Операция "Трест" проводилась в течение пяти с половиной лет - с ноября 1921 по апрель 1927 года. Основным объектом оперативных мероприятий, осуществляемых сначала Особым отделом ВЧК, а затем созданным в мае 1922 года Контрразведывательным отделом (КРО) ГПУ-ОГПУ СССР стал блок эмигрантов-монархистов, объединившихся вокруг претендента на царский престол Великого князя Николая Николаевича, Высшего монархического совета (ВМС) и генерала Врангеля, создавшего мощную белогвардейскую организацию "Русский общевоинский союз" (РОВС). Монархисты-эмигранты разрабатывали планы организации вооруженных восстаний, террористических актов, диверсий, а также добычи разведывательной информации, особенно о потенциале Красной Армии, поскольку сведения о советской военной мощи пользовались большим спросом у разведок западных стран. "Руководители эмиграции понимали, что они смогут добиться своих целей только при наличии военной помощи иностранных держав и сильной подпольной организации внутри страны. Причем наличие такой организации в Советской России существенно поднимало их акции в глазах зарубежных спонсоров. Для ее создания ими предпринимались энергичные усилия", - сказал Матвеев. Об этих планах знали и чекисты. Поэтому руководство ОГПУ приняло решение пойти навстречу пожеланиям вождей воинствующей эмиграции и легендировать якобы существующую в СССР подпольную организацию "Монархическое объединение Центральной России", добавил собеседник агентства. "Успех "театральной постановки" зависел не только от точности оперативного расчета, но и от безупречной игры главных исполнителей. На роль руководителя политического совета МОЦР был выбран ответственный сотрудник Наркомата внешней торговли РСФСР Александр Александрович Якушев (до революции имел классный чин действительного статского советника). Настоящий патриот России, он хорошо понимал, какие страдания для народа могут принести новая военная интервенция, белогвардейский террор и диверсии. По своему служебному положению он мог выезжать за рубеж и вести переговоры от имени "Политического совета" МОЦР с лидерами монархических кругов", - рассказал Матвеев. Сотрудники КРО ОГПУ тщательно продумали структуру, программу и тактику деятельности мнимой контрреволюционной организации. В тайной переписке с деятелями эмиграции и представителями иностранных разведок МОЦР фигурировал как "Трест". Политическая программа и тактика легендированной структуры навязывала монархистам отказ от интервенции, террора и других крайних действий. Эмигрантским организациям предлагалась работа по постепенному проникновению в советский правительственный аппарат, захвату ключевых позиций в армии, привлечению единомышленников в группы и кружки в целях "постепенного изменения существующего строя". Сотрудникам КРО ОГПУ, участвовавшим в оперативной игре под видом заговорщиков, удалось установить контакты с разведками Эстонии, Польши, Латвии, Финляндии и Великобритании, которым были переданы дезинформационные материалы о состоянии Красной Армии, в которых существенно завышалась её боевая мощь. Лондон вступает в игру После прихода к власти в Великобритании в 1924 году правительства консерваторов значительный интерес к "Тресту" стала проявлять британская разведка. Новое политическое руководство Великобритании поставило перед ней задачу активизировать работу на советском направлении. После только что прогремевшего скандала с обнародованием якобы перехваченного "Письма Зиновьева" (руководителя Коминтерна), Секретной разведывательной службе МИД Великобритании (SIS) необходимо было организовать работу по добыванию сведений о планах и действиях Коминтерна в Европе, ставшего важным инструментом влияния СССР на внутриполитическую ситуацию в других странах, в том числе на "туманном Альбионе", отметил Матвеев. "В апреле 1925 года в адрес "Треста" поступило письмо ветерана британской разведки Сиднея Рейли. В письме он утверждал, что положение советской власти в СССР непрочное и считал, что все силы надо бросить на создание крепкой подпольной организации, поддержку оппозиции среди сотрудников госаппарата и военных, ведение активной антисоветской пропаганды среди широких слоев населения, а главное, на развертывание масштабной террористической деятельности внутри страны", - рассказал историк. Выход Рейли на "Трест" был не случаен, отметил Матвеев. "Как выяснилось позднее, за его спиной стоял руководитель резидентуры британской разведки в Финляндии и Эстонии Эрнст Бойс, работавший вместе с ним в Советской России еще в 1918 году", - пояснил эксперт. Британская программа свержения властиМатвеев привел главные цитаты из текста послания Рейли монархическому подполью в СССР. "Перехожу к самому главному: способам борьбы… Так или иначе импульс должен исходить из России и материал для организации борьбы должен быть найден там же… В первую очередь я ставлю все так называемые оппозиционные группы. Мне кажется, что ими можно воспользоваться, как "саперными частями" в предстоящей борьбе. Они больше всего способны минировать крепость власти. Но самый надежный и с нашей точки зрения желательный материал нужно искать в беспартийной среде совработников, офицеров и т.д. Поэтому, первый, и главный способ борьбы я вижу в организации тесного контакта со всеми теми группами, которые хотя бы близко соприкасались с властью и составляя часть ее, всё-таки являются естественными ее врагами и жизненно заинтересованы в ее свержении. Это значит постоянное проникновение в армию, в ГПУ, во все части аппарата власти, в рабочие союзы, в кооперативы. Это значит будничная кропотливая темная работа на значительный срок. Возможна ли такая работа при настоящих условиях, совершенно ускользает от моего кругозора – но без неё я не жду успеха. Такого рода организация предполагает исключительно крепкий конспиративный центр", - писал Рейли. Далее следовал другой "рецепт". "Второй (способ - ред.) я вижу в пропаганде (поскольку она сейчас возможна), а главным образом в создании органа (хотя бы за границей), но питаемого исключительно русскими силами изнутри… Каждое движение должно иметь голос! Этот голос должен быть достаточно могучим, чтобы его слышали и в России, и за рубежом и этот голос должен быть авторитетным", - добавлял "король шпионажа". В своем послании Рейли также обосновал необходимость совершения терактов. "Третий способ, вне которого, по моему глубокому убеждению, нет спасения - террор. Террор, направляемый из центра, но осуществляемый маленькими, независимыми группами или личностями против отдельных выдающихся представителей власти. Цель террора всегда двояка. Первая - менее существенная, устранение вредной личности; вторая - самая важная - всколыхнуть болото, прекратить спячку, разрушить легенду о неуязвимости власти, бросить искру. Нет террора – значит нет пафоса в движении, значит, что жизнь с такой властью ещё не сделалась физически невозможной; значит это движение преждевременно или мертворожденно", - указывал Рейли. Не забыл Рейли и про поддержку со стороны Запада. "Перейду теперь к другой проблеме, удачное разрешение которой, будет играть огромную роль в борьбе против власти, это отношение правительств Европы и Америки… Я считаю, что моральная поддержка Европы и Америки означают половину победы в период борьбы против власти и почти что всю победу после свержения власти", - писал он. После ознакомления с письмом Рейли, которое, по сути, представляло собой программу свержения существующей власти в стране, руководители ОГПУ Феликс Дзержинский и Вячеслав Менжинский дали указание Контрразведывательному отделу попытаться завлечь автора на территорию СССР и задержать его - тем более, что Революционным трибуналом РСФСР за активное участие в "Заговоре послов" в 1918 году он уже был заочно приговорен к расстрелу, сказал Матвеев. Чтобы переиграть Сиднея Рейли, опытного разведчика-нелегала, мастера перевоплощения, обладающего особой харизмой влияния на людей, чекистам-контрразведчикам потребовалось много сил, ума и изобретательности, подчеркнул историк. Кульминация наступила в Финляндии, где агент КРО ОГПУ Александр Якушев встретился с Рейли и убедил его в необходимости лично познакомиться с "руководством" "Треста" на советской территории. "Склонность к политиканству, страстное желание быть "творцом истории" и входить в сферу высокой политики, обостренное горечью финансовых потерь, имели для Рейли роковые последствия. Он угодил в мастерски расставленную ловушку. На этот раз сила интеллекта, многолетний разведывательный опыт и интуиция его подвели", - отметил Матвеев. В ночь с 25 на 26 сентября 1925-го Якушев и Рейли через организованное чекистами "окно" на советско-финляндской границе переправились на территорию СССР. После "переговоров" с руководством Политического совета МОЦР (все его члены были сотрудниками ОГПУ) сначала в Ленинграде, а потом в Москве, 27 сентября по дороге на вокзал разведчика арестовали. А в ночь на 28 сентября на том же участке советско-финляндской границы были инсценированы перестрелка и гибель трех человек. За границу внедрили материалы расследования, которые свидетельствовали, что Рейли погиб при случайном боестолкновении с пограничниками. В советской печати об инциденте было помещено краткое сообщение. Рейли поместили во Внутреннюю тюрьму ОГПУ в доме №2 на Большой Лубянке, где в целях конспирации он значился как заключенный №73. Считавшийся в Британии большим специалистом по русским делам, консультантом Черчилля, после уловок и колебаний Рейли дал развернутые показания о деятельности английской и других иностранных спецслужб. В конце концов он написал письмо Дзержинскому, в котором выражал желание сотрудничать с советской контрразведкой. Поскольку арест Рейли носил тайный характер, и для всего внешнего мира он уже значился мертвым, 5 ноября 1925 года сотрудники КРО в лесопарке в районе Сокольников привели в исполнение заочный приговор Ревтрибунала от ноября 1918 года о его расстреле. Времена меняются - методы все те же "Возвращаясь к письму Рейли в адрес монархического подполья в СССР, можно уверенно сказать, что сегодня, спустя сто лет, этот архиважный исторический источник звучит не менее актуально", - отметил Матвеев. По его словам, письмо Рейли можно образно назвать программой или "дорожной картой" в деятельности британских спецслужб, как в Советском Союзе, так и в современной Российской Федерации в целях дестабилизации обстановки, внесения раскола в элиты и последующей смены власти на тех лиц из оппозиции, кто готов продвигать выгодную Западу политическую и экономическую линии. "Времена меняются, а формы и методы "будничной кропотливой темной работы на значительный срок", направленной на смену неугодной Западу власти, остаются прежними: ставка на "все так называемые оппозиционные группы", пропаганду (а говоря современным языком, на медийную поддержку оппозиции) и террор, с целью "всколыхнуть болото, прекратить спячку, разрушить легенду о неуязвимости власти и бросить искру", - добавил эксперт. Поэтому не случайно, что именно в Лондоне находят своё пристанище наиболее одиозные политические фигуры российской оппозиции, по разным причинам покинувшие Россию, а тем, кто ещё остаётся здесь, оказывается активная медийная поддержка, поскольку, как писал Рейли, "моральная поддержка Европы и Америки означают половину победы в период борьбы против власти", сказал эксперт. "С помощью различных обучающих программ и приглашений на различных мероприятия, включая пафосные приемы в посольстве, британцы взращивают и укрепляют свою "агентуру влияния" среди перспективных российских политиков, бизнесменов, преподавателей высшей школы, лидеров общественного мнения и журналистов оппозиционных СМИ", - подчеркнул Матвеев. Об активной работе британцев на российском внутриполитическом треке с использованием инструментов спецслужб свидетельствуют многочисленные утечки в СМИ "чувствительных документов" и публичные шпионские скандалы, добавил эксперт. "Достаточно вспомнить историю с так называемым "шпионским камнем" в Москве, когда Федеральной службой безопасности в 2006 году был засвечен разведчик под дипломатическим прикрытием, второй секретарь посольства Великобритании Марк Доу, через которого поступали деньги для некоторых российских НПО, в том числе для Московской Хельсинкской группы, а также фондов "Евразия", "Глобальных Возможностей", "Социальное партнерство" и других", - сказал Матвеев. То есть всему миру стало известно, что за связи посольства с некоммерческими организациями отвечал кадровый сотрудник британской разведки, помогая им "строить российское гражданское общество, пояснил эксперт. "По этому поводу даже президент России Владимир Путин тогда заметил: "Мы видим, что происходят попытки работать с неправительственными организациями с помощью спецслужб и что осуществляется финансирование по каналам спецслужб", - добавил собеседник агентства. Как отметил Матвеев, другой пример активного участия британских спецслужб в работе с российской оппозицией стал достоянием гласности, когда в СМИ появилась видеозапись встречи в московском кафе сотрудника британского посольства Джеймса Уильяма Томаса Форда, которого ФСБ России назвала разведчиком MI6 под дипломатическим прикрытием, с соратником Алексея Навального – исполнительным директором "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) Владимиром Ашурковым. "Из записи беседы следовало, что оппозиционер, вскоре выехавший на жительство во всё тот же Лондон, просил у англичанина солидные суммы денег и компромат на российских политиков и бизнесменов, добываемый спецслужбами Великобритании, для использования в так называемых "журналистских расследованиях" с целью внесения раскола в элиты и расшатывания внутриполитической ситуации в России, недвусмысленно намекая, что потратив сейчас на оппозицию всего несколько миллионов, можно в перспективе обрести миллиарды в переформатированной стране", - добавил собеседник агентства. Не так давно, осенью 2024 года, шестеро британских дипломатов, занимавшихся в России разведывательной деятельностью, готовивших провокации и оказывавших поддержку иноагентам и экстремистам, следуя специальной инструкции превращенного в структурное подразделение MI6 Директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, были высланы из страны, напомнил Матвеев. "Вскоре вслед за ними проследовали ещё два сотрудника посольства Великобритании, в отношении которых ФСБ в ходе контрразведывательных мероприятий выявила признаки проведения разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности России", - добавил он. ФСБ тогда заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Российская контрразведка назвала Директорат Восточной Европы и Центральной Азии британского МИДа главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ. По информации ФСБ, после начала специальной военной операции этот отдел стал спецслужбой, основная задача которой - нанесение стратегического поражения России. Антироссийский консорциум Наиболее показательным примером следования британцами "заветам" Сиднея Рейли об активном ведении пропаганды на территории России, "создании органа (хотя бы за границей), но питаемого исключительно русскими силами изнутри" для формирования "авторитетного могучего голоса", который бы "слышали и в России, и за рубежом", является британское коммуникационное агентство Zinc Network, обладающее большим опытом в проведении информационных операций политического влияния, подчеркнул Матвеев. Как явствует из конфиденциальных документов, оказавшихся в сети, Великобритания тратит миллионы фунтов на российских оппозиционных блогеров, отметил он. Компания Zinc Network как раз и является одним из ключевых подрядчиков в этой сфере, которая, не раскрывая источники финансирования своим грантополучателям, финансирует как российские оппозиционные СМИ, так и активистов ФБК, пояснил собеседник агентства. "Кроме того, согласно утечки в открытый доступ документов ограниченного доступа, МИД Великобритании спонсировало авторитетные источники мировых новостей Reuters и BBC, позиционирующих себя как безупречные и беспристрастные, а также группу так называемых "независимых" журналистов-расследователей Bellingcat (имеет статус СМИ-иноагента и нежелательной в РФ организации – ред.), для реализации ряда секретных программ, направленных на содействие смены власти в России и подрыва ее влияния в Восточной Европе и Центральной Азии", - добавил Матвеев. Reuters и BBC, согласно Рейли - тот самый "авторитетный и могучий голос, который бы слышали и в России, и за рубежом", негласно участвовали в секретной кампании информационной войны, направленной против России, работая в рамках секретной программы Министерства иностранных дел Великобритании, известной как "Противодействие дезинформации и развитие СМИ" (Counter Disinformation & Media Development, CDMD), сказал эксперт. В антироссийский консорциум во главе с Zinc Network вошла и одиозная неправительственная организация из Великобритании "Британский совет" (British Council), добавил Матвеев. Официально заявленные цели "Британского совета" - якобы развитие сотрудничества в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами. В реальности же указанная деятельность - это лишь прикрытие для работы британских спецслужб. Как сообщала ФСБ, ранее было установлено участие "Британского совета" в секретных операциях, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей. Согласно имеющимся сведениям, "Британский совет" напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных против независимых государств. По данным ФСБ, после начала специальной военной операции деятельность "Британского совета" в России приобрела откровенно подрывной характер. Через возможности украинских беженцев эта НПО добывала сведения не только о ситуации в новых регионах и дислокации российских войск, но и о развитии внутриполитической и о социально-экономической ситуации в России в целом. В конце концов, в начале июня нынешнего года "Британский совет" признали нежелательным в России. В ФСБ не исключили, что теперь "Британский совет" будет пытаться использовать российских граждан "втемную". Ставка на беспрецедентный террор "Что касается террора, без которого, по "авторитетному мнению" Сиднея Рейли "нет пафоса в движении" и который "разрушает легенду о неуязвимости власти", то, как известно, Лондон не раз становился прибежищем для террористов, разыскиваемых в России. А для лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, командира незаконных вооруженных бандформирований, обвиненного в Российской Федерации в преступлениях террористического характера, создании террористического сообщества и ряде общеуголовных преступлений, Великобритания остается местом политического убежища уже более 20 лет", - отметил Матвеев. В ноябре 2022 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступил с обвинениями в адрес Великобритании о ее причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", совершенной 26 сентября 2022 года, напомнил эксперт. В августе 2023 года сотрудники ФСБ задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группы, подготовленной спецназом британской армии, и в задачи которой входили диверсии в России - в отношении Смоленской и Курской АЭС, а также против военных объектов, нефтяной, транспортной и критически важной инфраструктуры. Англосаксы негласно подталкивают Киев на проведение акций ядерного терроризма и создание "грязной бомбы", говорил тогда директор ФСБ Александр Бортников. Спецслужбы Запада, прежде всего британская разведка MI6, готовят украинские диверсионно-разведывательные группы, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации, рассказал в интервью РИА Новости в начале 2024 года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Совсем недавно, в июне нынешнего года, после ряда резонансных террористических актов и диверсий на российской территории СВР выступила с официальным заявлением о налаженном сотрудничестве разведслужб Великобритании с украинскими спецорганами, напомнил Матвеев. Как указывала СВР, подрывные акции осуществляются, как правило, по одной и той же схеме: разработкой и оперативным обеспечением операций занимается британская сторона, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники Службы безопасности Украины или Главного управления разведки Минобороны Украины и их агентура. Такой механизм использовался, в частности, при организации терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также ударов по аэродромам ВКС России 1 июня нынешнего года, отмечалось в заявлении СВР. "Одновременно в российской разведке заявили о наличии сведений о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий, направленных на эскалацию украинского конфликта, с целью "сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву", - отметил Матвеев. Тогда же Служба внешней разведки РФ сообщила, что Великобритания вместе с киевским режимом готовит изощренные антироссийские провокации в Балтийском море. Один из сценариев связан с инсценировкой якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По информации СВР, торпеды советского-российского производства уже были переданы украинской стороной британцам. По другому сценарию предполагается как бы невзначай выловить в водах Балтики якорные мины российского производства. Киев стал для "коварного Альбиона" идеальным исполнителем гнусных провокаций и терактов, готовым с радостью проделывать грязную работу, подчеркивало пресс-бюро СВР. Позже внешняя разведка России сообщила о планах спецслужбы Великобритании задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот", спусковым крючком для которой должен стать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству, и это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия. "Таким образом, приведенные факты формируют четкую и объективную картину, показывающую непрерывность воплощения в жизнь стратегии тайной войны против России, изложенной в письме Сиднея Рейли столетней давности. Эта стратегия по-прежнему включает в себя три взаимосвязанные составляющие - использование оппозиционных элементов, подрывная антироссийская пропаганда и поддержка терроризма. Она все так же находится на вооружении и активно реализуется современными наследниками Сиднея Рейли из британских спецслужб", - подчеркнул Матвеев.

