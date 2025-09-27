Рейтинг@Mail.ru
15:01 27.09.2025 (обновлено: 15:11 27.09.2025)
В Ленинградской области арестовали фигуранта дела об отравлении спиртным
В Ленинградской области арестовали фигуранта дела об отравлении спиртным
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Сланцевский городской суд в субботу отправил под стражу сроком на месяц одного из подозреваемых по делу о смертельном отравлении спиртным в Ленинградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона."Сланцевским городским судом Ленинградской области избрана мера пресечения в отношении одного из подозреваемых по уголовному делу об отравлении суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области в виде заключения под стражу на один месяц", - говорится в Telegram-канале ведомства.В пятницу прокуратура региона сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых. Им предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель нескольких человек.Позднее официальный представитель МВЛ РФ Ирина Волк сообщила о задержании третьего подозреваемого. В региональном главке прокуратуры добавили, что восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах области, было изъято более 1000 литров суррогата.Волк в субботу также сообщила, что полиция в Ленинградской области задержала еще пятерых предполагаемых распространителей подпольного спиртного, от которого погибли несколько человек.
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Сланцевский городской суд в субботу отправил под стражу сроком на месяц одного из подозреваемых по делу о смертельном отравлении спиртным в Ленинградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Сланцевским городским судом Ленинградской области избрана мера пресечения в отношении одного из подозреваемых по уголовному делу об отравлении суррогатным алкоголем на территории Ленинградской области в виде заключения под стражу на один месяц", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Суррогатный алкоголь в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Появились кадры с места производства суррогата в Ленинградской области
Вчера, 13:08
В пятницу прокуратура региона сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых. Им предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель нескольких человек.
Позднее официальный представитель МВЛ РФ Ирина Волк сообщила о задержании третьего подозреваемого. В региональном главке прокуратуры добавили, что восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах области, было изъято более 1000 литров суррогата.
Волк в субботу также сообщила, что полиция в Ленинградской области задержала еще пятерых предполагаемых распространителей подпольного спиртного, от которого погибли несколько человек.
Емкости и принадлежности для производства алкоголя, обнаруженные на чердаке частного дома после проверки по факту смертельного отравления нескольких жителей Сланцевского района Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Юрист рассказал, что грозит продавцам суррогатного алкоголя
Вчера, 16:20
 
