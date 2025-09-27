Рейтинг@Mail.ru
Под Петербургом задержали восемь причастных к распространению суррогата - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 27.09.2025 (обновлено: 10:16 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/alkogol-2044756736.html
Под Петербургом задержали восемь причастных к распространению суррогата
Под Петербургом задержали восемь причастных к распространению суррогата - РИА Новости, 27.09.2025
Под Петербургом задержали восемь причастных к распространению суррогата
Восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T10:03:00+03:00
2025-09-27T10:16:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах Ленобласти, изъято более тысячи литров суррогата, сообщает пресс-служба прокуратуры региона."При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведён ряд обысков, задержаны восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, изъято его более 1 тысячи литров, устанавливается источник его поступления в регион, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250926/lenoblast-2044619986.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Под Петербургом задержали восемь причастных к распространению суррогата

После обысков под Петербургом задержали восемь причастных к продаже суррогата

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах Ленобласти, изъято более тысячи литров суррогата, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведён ряд обысков, задержаны восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, изъято его более 1 тысячи литров, устанавливается источник его поступления в регион, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Емкости и принадлежности для производства алкоголя, обнаруженные на чердаке частного дома после проверки по факту смертельного отравления нескольких жителей Сланцевского района Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Юрист рассказал, что грозит продавцам суррогатного алкоголя
Вчера, 16:20
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала