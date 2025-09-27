https://ria.ru/20250927/alkogol-2044756736.html

Под Петербургом задержали восемь причастных к распространению суррогата

Под Петербургом задержали восемь причастных к распространению суррогата - РИА Новости, 27.09.2025

Под Петербургом задержали восемь причастных к распространению суррогата

Восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T10:03:00+03:00

2025-09-27T10:03:00+03:00

2025-09-27T10:16:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди, задержаны после обысков в Сланцевском и Волосовском районах Ленобласти, изъято более тысячи литров суррогата, сообщает пресс-служба прокуратуры региона."При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведён ряд обысков, задержаны восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя, изъято его более 1 тысячи литров, устанавливается источник его поступления в регион, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250926/lenoblast-2044619986.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург