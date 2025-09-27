https://ria.ru/20250927/alkogol-2044746905.html
Задержан третий подозреваемый по делу о продаже суррогата под Петербургом
Задержан третий подозреваемый по делу о продаже суррогата под Петербургом
Задержан третий подозреваемый по делу о продаже суррогата под Петербургом
Третий подозреваемый - 54-летний мужчина - задержан в Ленинградской области по делу о смертельном отравлении алкоголем
2025-09-27T08:02:00+03:00
2025-09-27T08:02:00+03:00
2025-09-27T08:16:00+03:00
санкт-петербург
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Третий подозреваемый - 54-летний мужчина - задержан в Ленинградской области по делу о смертельном отравлении алкоголем, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали третьего подозреваемого в причастности к реализации суррогатного алкоголя. Им оказался 54-летний житель города Сланцы", - написала Волк в Telegram-канале.Отмечается, что в его гараже обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией, все они изъяты и направлены на экспертизу.В пятницу прокуратура региона сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых. Им предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель нескольких человек.
https://ria.ru/20250926/alkogol-2044655332.html
санкт-петербург
санкт-петербург, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области, происшествия
Санкт-Петербург, Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области, Происшествия
Задержан третий подозреваемый по делу о продаже суррогата под Петербургом
Задержан третий подозреваемый в продаже суррогатного алкоголя под Петербургом
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Третий подозреваемый - 54-летний мужчина - задержан в Ленинградской области по делу о смертельном отравлении алкоголем, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали третьего подозреваемого в причастности к реализации суррогатного алкоголя. Им оказался 54-летний житель города Сланцы", - написала Волк в Telegram-канале
Отмечается, что в его гараже обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией, все они изъяты и направлены на экспертизу.
В пятницу прокуратура региона сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых. Им предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель нескольких человек.