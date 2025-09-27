Рейтинг@Mail.ru
08:02 27.09.2025 (обновлено: 08:16 27.09.2025)
Задержан третий подозреваемый по делу о продаже суррогата под Петербургом
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Третий подозреваемый - 54-летний мужчина - задержан в Ленинградской области по делу о смертельном отравлении алкоголем, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали третьего подозреваемого в причастности к реализации суррогатного алкоголя. Им оказался 54-летний житель города Сланцы", - написала Волк в Telegram-канале.Отмечается, что в его гараже обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией, все они изъяты и направлены на экспертизу.В пятницу прокуратура региона сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых. Им предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель нескольких человек.
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Третий подозреваемый - 54-летний мужчина - задержан в Ленинградской области по делу о смертельном отравлении алкоголем, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали третьего подозреваемого в причастности к реализации суррогатного алкоголя. Им оказался 54-летний житель города Сланцы", - написала Волк в Telegram-канале.
Отмечается, что в его гараже обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией, все они изъяты и направлены на экспертизу.
В пятницу прокуратура региона сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержаны двое подозреваемых. Им предъявлено обвинение в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель нескольких человек.
