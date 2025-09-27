https://ria.ru/20250927/aes-2044793542.html

Лихачев обсудил с коллегой из Казахстана строительство АЭС большой мощности

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв встретился в Москве с председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадамом Саткалиевым, обсуждался ход проекта АЭС большой мощности, которая будет строиться в Казахстане по российскому проекту, сообщил "Росатом". "Собеседники подробно "сверили часы" по текущим и перспективным темам, связанным со строительством первой АЭС большой мощности в Казахстане, включая формирование договорно-правовой базы проекта", - говорится в сообщении. Встреча прошла в рамках "Мировой атомной недели", проходящей в эти дни в Москве и приуроченной к 80-летию отечественной атомной промышленности.

