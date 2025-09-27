Рейтинг@Mail.ru
Лихачев обсудил с коллегой из Казахстана строительство АЭС большой мощности - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/aes-2044793542.html
Лихачев обсудил с коллегой из Казахстана строительство АЭС большой мощности
Лихачев обсудил с коллегой из Казахстана строительство АЭС большой мощности - РИА Новости, 27.09.2025
Лихачев обсудил с коллегой из Казахстана строительство АЭС большой мощности
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв встретился в Москве с председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадамом... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T16:17:00+03:00
2025-09-27T16:17:00+03:00
казахстан
москва
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039842481_0:70:3314:1934_1920x0_80_0_0_ea4d2a00f70055da77cd3dc170b0a390.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв встретился в Москве с председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадамом Саткалиевым, обсуждался ход проекта АЭС большой мощности, которая будет строиться в Казахстане по российскому проекту, сообщил "Росатом". "Собеседники подробно "сверили часы" по текущим и перспективным темам, связанным со строительством первой АЭС большой мощности в Казахстане, включая формирование договорно-правовой базы проекта", - говорится в сообщении. Встреча прошла в рамках "Мировой атомной недели", проходящей в эти дни в Москве и приуроченной к 80-летию отечественной атомной промышленности.
https://ria.ru/20250926/vstrecha-2044532854.html
казахстан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039842481_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_55a62511af4f2f72dd88fda825dcd018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Казахстан, Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев обсудил с коллегой из Казахстана строительство АЭС большой мощности

Лихачев обсудил с Саткалиевым договорно-правовую базу проекта АЭС в Казахстане

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв встретился в Москве с председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадамом Саткалиевым, обсуждался ход проекта АЭС большой мощности, которая будет строиться в Казахстане по российскому проекту, сообщил "Росатом".
"Собеседники подробно "сверили часы" по текущим и перспективным темам, связанным со строительством первой АЭС большой мощности в Казахстане, включая формирование договорно-правовой базы проекта", - говорится в сообщении.
Встреча прошла в рамках "Мировой атомной недели", проходящей в эти дни в Москве и приуроченной к 80-летию отечественной атомной промышленности.
Встреча Путина и Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин и Лукашенко обсудили поставки газа и строительство АЭС в Белоруссии
Вчера, 17:36
 
КазахстанМоскваАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала