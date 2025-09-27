https://ria.ru/20250927/aes-2044793542.html
Лихачев обсудил с коллегой из Казахстана строительство АЭС большой мощности
Лихачев обсудил с коллегой из Казахстана строительство АЭС большой мощности - РИА Новости, 27.09.2025
Лихачев обсудил с коллегой из Казахстана строительство АЭС большой мощности
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв встретился в Москве с председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадамом... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T16:17:00+03:00
2025-09-27T16:17:00+03:00
2025-09-27T16:17:00+03:00
казахстан
москва
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039842481_0:70:3314:1934_1920x0_80_0_0_ea4d2a00f70055da77cd3dc170b0a390.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв встретился в Москве с председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадамом Саткалиевым, обсуждался ход проекта АЭС большой мощности, которая будет строиться в Казахстане по российскому проекту, сообщил "Росатом". "Собеседники подробно "сверили часы" по текущим и перспективным темам, связанным со строительством первой АЭС большой мощности в Казахстане, включая формирование договорно-правовой базы проекта", - говорится в сообщении. Встреча прошла в рамках "Мировой атомной недели", проходящей в эти дни в Москве и приуроченной к 80-летию отечественной атомной промышленности.
https://ria.ru/20250926/vstrecha-2044532854.html
казахстан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039842481_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_55a62511af4f2f72dd88fda825dcd018.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Казахстан, Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев обсудил с коллегой из Казахстана строительство АЭС большой мощности
Лихачев обсудил с Саткалиевым договорно-правовую базу проекта АЭС в Казахстане