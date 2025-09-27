В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

https://ria.ru/20250927/aeroport-2044840048.html
2025-09-27T23:26:00+03:00
волгоград
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
волгоград
