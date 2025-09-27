Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 27.09.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. &quot;Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов&quot;, - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Люди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Люди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Люди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«

"Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.

Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
