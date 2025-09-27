Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли временные ограничения
07:29 27.09.2025 (обновлено: 07:31 27.09.2025)
В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани и Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани и Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Кореняко в субботу сообщал о введении ограничений в работе этих двух аэропортов."Аэропорты Астрахани ("Нариманово") и Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, выполнявших рейсы в Волгоград.
астрахань, волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Астрахань, Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани и Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Кореняко в субботу сообщал о введении ограничений в работе этих двух аэропортов.
"Аэропорты Астрахани ("Нариманово") и Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, выполнявших рейсы в Волгоград.
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
06:56
 
