В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли временные ограничения

2025-09-27T07:29:00+03:00
2025-09-27T07:29:00+03:00
2025-09-27T07:31:00+03:00
астрахань
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани и Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Кореняко в субботу сообщал о введении ограничений в работе этих двух аэропортов."Аэропорты Астрахани ("Нариманово") и Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, выполнявших рейсы в Волгоград.
