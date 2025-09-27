https://ria.ru/20250927/aeroport-2044745558.html

В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли временные ограничения

В аэропортах Астрахани и Волгограда сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани и Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани и Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Кореняко в субботу сообщал о введении ограничений в работе этих двух аэропортов."Аэропорты Астрахани ("Нариманово") и Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, выполнявших рейсы в Волгоград.

