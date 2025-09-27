https://ria.ru/20250927/aeroport-2044740397.html

В аэропортах Астрахани и Волгограда ввели временные ограничения

В аэропортах Астрахани и Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 27.09.2025

В аэропортах Астрахани и Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Астрахани и Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Астрахани и Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорты: Астрахань ("Нариманово"); Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

