В аэропортах Астрахани и Волгограда ввели временные ограничения
В аэропортах Астрахани и Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 27.09.2025
В аэропортах Астрахани и Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Астрахани и Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Астрахани и Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Аэропорты: Астрахань ("Нариманово"); Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
