06:47 26.09.2025
В Госдуме рассказали, кто сможет купить квартиру за один процент от цены
общество
россия
владимир кошелев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В России с 1 января 2026 года начнет действовать новая государственная программа, согласно которой учителя, трудоустроенные в сельских населенных пунктах, смогут приобрести жилье по цене, составляющей 1% от его стоимости, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "С 1 января 2026 года в России начнет действовать новая государственная программа, направленная на поддержку педагогических кадров в сельской местности. В рамках этой инициативы, разработанной Минсельхозом России, учителя, трудоустроенные в сельских населенных пунктах, получат возможность приобретения жилья по цене, составляющей всего 1% от его стоимости. Жилые помещения будут закупаться у застройщиков в селах и опорных поселках", - сказал Кошелев. Парламентарий добавил, что первоначально жилье будет предоставляться на условиях социального найма, а затем, по истечении определенного срока, будет доступна опция выкупа. По его словам, учителя смогут погашать стоимость жилья в течение 10 лет или единовременно. "Данная программа также предусматривает обеспечение жильем специалистов научных организаций Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства", - заключил он.
россия
общество, россия, владимир кошелев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Общество, Россия, Владимир Кошелев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Госдума РФ, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В России с 1 января 2026 года начнет действовать новая государственная программа, согласно которой учителя, трудоустроенные в сельских населенных пунктах, смогут приобрести жилье по цене, составляющей 1% от его стоимости, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"С 1 января 2026 года в России начнет действовать новая государственная программа, направленная на поддержку педагогических кадров в сельской местности. В рамках этой инициативы, разработанной Минсельхозом России, учителя, трудоустроенные в сельских населенных пунктах, получат возможность приобретения жилья по цене, составляющей всего 1% от его стоимости. Жилые помещения будут закупаться у застройщиков в селах и опорных поселках", - сказал Кошелев.
Парламентарий добавил, что первоначально жилье будет предоставляться на условиях социального найма, а затем, по истечении определенного срока, будет доступна опция выкупа. По его словам, учителя смогут погашать стоимость жилья в течение 10 лет или единовременно.
"Данная программа также предусматривает обеспечение жильем специалистов научных организаций Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства", - заключил он.
ОбществоРоссияВладимир КошелевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
