https://ria.ru/20250926/zhile-2044479057.html
В Госдуме рассказали, кто сможет купить квартиру за один процент от цены
В Госдуме рассказали, кто сможет купить квартиру за один процент от цены - РИА Новости, 26.09.2025
В Госдуме рассказали, кто сможет купить квартиру за один процент от цены
В России с 1 января 2026 года начнет действовать новая государственная программа, согласно которой учителя, трудоустроенные в сельских населенных пунктах,... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T06:47:00+03:00
2025-09-26T06:47:00+03:00
2025-09-26T06:47:00+03:00
общество
россия
владимир кошелев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В России с 1 января 2026 года начнет действовать новая государственная программа, согласно которой учителя, трудоустроенные в сельских населенных пунктах, смогут приобрести жилье по цене, составляющей 1% от его стоимости, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "С 1 января 2026 года в России начнет действовать новая государственная программа, направленная на поддержку педагогических кадров в сельской местности. В рамках этой инициативы, разработанной Минсельхозом России, учителя, трудоустроенные в сельских населенных пунктах, получат возможность приобретения жилья по цене, составляющей всего 1% от его стоимости. Жилые помещения будут закупаться у застройщиков в селах и опорных поселках", - сказал Кошелев. Парламентарий добавил, что первоначально жилье будет предоставляться на условиях социального найма, а затем, по истечении определенного срока, будет доступна опция выкупа. По его словам, учителя смогут погашать стоимость жилья в течение 10 лет или единовременно. "Данная программа также предусматривает обеспечение жильем специалистов научных организаций Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства", - заключил он.
https://ria.ru/20250913/uchitelya-2041589175.html
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028471538.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_feab7adacdc51f70063b2e5f9bf1a66b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир кошелев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Общество, Россия, Владимир Кошелев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Госдума РФ, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Госдуме рассказали, кто сможет купить квартиру за один процент от цены
Учителя в селах смогут купить жилье за один процент от его стоимости