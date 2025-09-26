https://ria.ru/20250926/zelenskij-2044589303.html
Зеленский назвал неправдой слухи о призыве Трампа бить по дому Путина
Зеленский назвал неправдой слухи о призыве Трампа бить по дому Путина - РИА Новости, 26.09.2025
Зеленский назвал неправдой слухи о призыве Трампа бить по дому Путина
Владимир Зеленский назвал неправдой слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы мог сказать ему по телефону о необходимости бить "по дому" президента... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал неправдой слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы мог сказать ему по телефону о необходимости бить "по дому" президента России Владимира Путина. Журналист портала Axios во время интервью указал, что, он слышал, что Трамп якобы в одном из телефонных разговоров с Зеленским несколько недель назад заявил, что Украине "стоит бомбить дом Путина". "Нет, это неправда", - ответил Зеленский. В июле газета Financial Times публиковала свою версию разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, из которой следовало, что американский лидер якобы призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии "принудить Россию к переговорам". Позднее в Белом доме это опровергли. Пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп не призывал к ударам по Москве и Санкт-Петербургу.
Зеленский назвал неправдой слухи о призыве Трампа бить по дому Путина
Зеленский опроверг слухи о призыве Трампа бить по дому Путина