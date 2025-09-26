Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал неправдой слухи о призыве Трампа бить по дому Путина - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/zelenskij-2044589303.html
Зеленский назвал неправдой слухи о призыве Трампа бить по дому Путина
Зеленский назвал неправдой слухи о призыве Трампа бить по дому Путина - РИА Новости, 26.09.2025
Зеленский назвал неправдой слухи о призыве Трампа бить по дому Путина
Владимир Зеленский назвал неправдой слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы мог сказать ему по телефону о необходимости бить "по дому" президента... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:05:00+03:00
2025-09-26T15:05:00+03:00
в мире
сша
россия
москва
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал неправдой слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы мог сказать ему по телефону о необходимости бить "по дому" президента России Владимира Путина. Журналист портала Axios во время интервью указал, что, он слышал, что Трамп якобы в одном из телефонных разговоров с Зеленским несколько недель назад заявил, что Украине "стоит бомбить дом Путина". "Нет, это неправда", - ответил Зеленский. В июле газета Financial Times публиковала свою версию разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, из которой следовало, что американский лидер якобы призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии "принудить Россию к переговорам". Позднее в Белом доме это опровергли. Пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп не призывал к ударам по Москве и Санкт-Петербургу.
https://ria.ru/20250926/erdogan-2044530380.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc1f22dfcf820c0720acc00a9f5484f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, москва, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Зеленский назвал неправдой слухи о призыве Трампа бить по дому Путина

Зеленский опроверг слухи о призыве Трампа бить по дому Путина

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал неправдой слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы мог сказать ему по телефону о необходимости бить "по дому" президента России Владимира Путина.
Журналист портала Axios во время интервью указал, что, он слышал, что Трамп якобы в одном из телефонных разговоров с Зеленским несколько недель назад заявил, что Украине "стоит бомбить дом Путина".
"Нет, это неправда", - ответил Зеленский.
В июле газета Financial Times публиковала свою версию разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, из которой следовало, что американский лидер якобы призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии "принудить Россию к переговорам". Позднее в Белом доме это опровергли. Пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп не призывал к ударам по Москве и Санкт-Петербургу.
Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Эрдоган сделал заявление по Украине после переговоров с Трампом
Вчера, 12:06
 
В миреСШАРоссияМоскваВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала