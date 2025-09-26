Рейтинг@Mail.ru
Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС, сообщил Лихачев - РИА Новости, 26.09.2025
17:20 26.09.2025
Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС, сообщил Лихачев
россия
москва
владимир путин
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече в Кремле в четверг обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Эта ситуация подробно обсуждалась и вчера на встрече Рафаэля Гросси с Владимиром Владимировичем Путиным, и сегодня на нашей длительной дискуссии с делегацией МАГАТЭ", - сказал Лихачев журналистам в пятницу на "Мировой атомной неделе" в Москве.
россия, москва, владимир путин, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Москва, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Владимир Путин и Рафаэль Гросси во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече в Кремле в четверг обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Эта ситуация подробно обсуждалась и вчера на встрече Рафаэля Гросси с Владимиром Владимировичем Путиным, и сегодня на нашей длительной дискуссии с делегацией МАГАТЭ", - сказал Лихачев журналистам в пятницу на "Мировой атомной неделе" в Москве.
Лихачев: ситуация с атаками ВСУ на территории вокруг ЗАЭС обострилась
