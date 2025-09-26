https://ria.ru/20250926/zaes-2044646206.html
Путин и Гросси обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС, сообщил Лихачев
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече в Кремле в четверг обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Эта ситуация подробно обсуждалась и вчера на встрече Рафаэля Гросси с Владимиром Владимировичем Путиным, и сегодня на нашей длительной дискуссии с делегацией МАГАТЭ", - сказал Лихачев журналистам в пятницу на "Мировой атомной неделе" в Москве.
